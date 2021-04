Marcelo, tras el empate del Real Madrid ante Getafe: ''Aporto mucho al equipo jugando o no''

Luego del duro empate del Real Madrid ante Getafe, Marcelo dio la cara y aseguró que siente útil pese a que es uno de los futbolistas que está jugando menos en la temporada. El brasileño todavía no renuncia al título liguero.

Repasá la tabla de posiciones de la Liga Española

Equipo cansado

''No hay mucho tiempo de descanso pero es lo que hay, lo que toca, tenemos que seguir dando el máximo, el fútbol está así ahora mismo y es lo que hay''.

Papel secundario

''Yo no veo un papel secundario, aporto mucho al equipo jugando o no, soy uno de los capitanes y tengo que enseñar a los chavales y cuando me toca jugar tengo que jugar, estoy trabajando duro para volver a mi nivel y quiero seguir jugando''.

Su trabajo

''Creo que jugando las cosas salen, cuesta, pero estos son los retos, me encantan. Es un cosa que tengo que mejorar y seguir luchando''.

Lucha por la Liga

''Ellos tienen partidos importantes también, hay que descansar bien, la liga española es así, hay muchos partidos y hasta el final no se sabe''.

La clave

''Intentamos siempre ganar todos los campeonatos que disputamos, intentamos hacer todo lo posible para ganar''.