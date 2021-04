Tajante reacción de Zidane sobre la Superliga europea y confirma las bajas y altas frente al Cádiz

Zinedine Zidane habló en rueda de prensa sobre el partido de este miércoles contra el Cádiz por la jornada 31 de la liga española. El técnico francés recibió muchas preguntas sobre la Superliga euopea, pero fue tajante y decidió no entrar en el asunto. Además confirmó las bajas y los jugadores que vuelven para medirse al conjunto del 'Choco' Lozano en el Ramón de Carranza.

Así marcha la tabla de posiciones del fútbol de España

La Superliga europea

''Eso es una cuestión de una persona, del presidente. Yo estoy aquí para hablar del partido, no para hablar de otras cosas. El resto no es mi trabajo''.

¿Ha hablado con Florentino sobre la Superliga?

''No te voy a dar mi opinión. Igual decís que no me mojo y es verdad, porque lo que a mí me gusta es entrenar''.

Las amenazas de la UEFA con sancionarlos

''Nosotros no hablamos de eso en el vestuario. Nosotros tenemos un partido y tenemos que hacerlo bien''.

Pensar en la Champions antes que LaLiga

''No estoy de acuerdo. Llevamos ocho meses y ha pasado de todo. Yo estaba en la calle, los jugadores no valían nada... Y eso nunca es así. Lo importante es que hay vida. Estamos compitiendo, que es lo que nos gusta, y vamos a competir todo hasta el último día. Pase lo que pase, vamos a competir hasta el último día. No sé si vamos a ganar, pero le vamos a meter toda la fuerza. Nos anima la competición. Yo hablaba de límite y ahora ustedes, pero siempre podemos llegar a más''.

Arsene Wenger predijo la Supercopa europea en 2009

Florentino y sus palabras sobre Mbappé

''Si lo dice el presidente... (risas). Yo sólo estoy pensando en el partido del Cádiz, es la verdad''.

Bajas contra el Cádiz

''No va a estar Hazard y no va a estar Toni Kroos''.

¿Cree Hazard que no está para jugar?

''Piensa lo que quieras, pero mañana no va a estar para jugar''.

La situación de Hazard

''Si no está Hazard es que no está al cien por cien. Lo importante es que cuando vuelva esté al cien por cien. La sensación de Eden no es la misma y hay que estar muy atentos. Mañana no va a estar''.

Cuidado especial para Hazard

''Lo acabo de decir, es un caso distinto. La sensación suya es la más importante''.

¿Quiénes regresan ante el Cádiz?

''Carvajal y Varane, están bien los dos y van a regresar con nosotros. Es una buena noticia''.

Limite físico

''Nosotros no vamos a bajar los brazos ahora''.