Koeman dispara contra la UEFA tras el fracaso de la Superliga europea: ''Solo les interesa el dinero''

Ronald Koeman compareció en rueda de prensa para analizar el partido de mañana contra el Getafe y evitó profundizar en el tema de la Superliga europea. El técnico del Barcelona fue tajante cuando le preguntaron por la UEFA. Por lado, el DT aseguró que solo le interesa ganar las ocho finales que restan para acabar la temporada.

''Hay futbolistas que han jugado un número increíble de partidos. Se habla de Superliga, Champions... pero la UEFA no hace caso a los jugadores que disputan muchos encuentros. La UEFA habla mucho, pero no hace nada ni escucha. Ni escucha a los entrenadores ni a nadie. Lo más importante para ellos es el dinero''.

¿Qué le parecía la Superliga?

''No quiero hablar mucho de este tema. Yo solo estoy de acuerdo con el tuit de Piqué''.

Barcelona era uno de los fundadores

''He hablado con el presidente ayer y me explicó la postura del club. Ha habido tanta movida que lo mejor es no opinar. Nadie sabe lo que puede pasar y hay que esperar. Yo quiero lo mejor para el club. No voy a contestar más. No soy el portavoz, siempre es el presidente. Mi trabajo es preparar al equipo, pero es normal que preguntéis. Hay tanta movida por las reacciones de la gente y hay que esperar a ver cómo queda al final. Queremos lo mejor para este club, pero debe hablar el presidente''.

Piqué

''Es normal que Gerard Piqué estuviese bastante cansado, después de estar un tiempo fuera necesitas ritmo para estar como antes. Veremos mañana. Seguramente no estará para todo el partido''.

Estado de ánimo en el Barcelona

''Han vuelto con mucho ánimo a los entrenamientos, se han merecido descansar. Están físicamente muy fuertes, se nota en los partidos y por algo hemos ganado en el último tramo varios encuentros. Ahora no hace falta entrenar mucho porque los datos físicos son impresionantes, pero hay que seguir con la energía. Si logramos nuestro nivel, el juego sin balón que estamos haciendo, podemos aspirar a muchas cosa''.

Presión

''La presión siempre existe en el Barcelona. No depende de la posición en la tabla, hay que ganar, jugar bien, luchar por ganar títulos... estuvimos a una distancia enorme de puntos y hemos recuperado casi todo y ahora es el momento de seguir y demostrar que podemos ganar el campeonato''.

Depay

''No hablo de fichajes ni de jugadores que queremos ni de descartes. Ahora hay que concentrarse en los ocho partidos''.

Doblete

''La imagen del equipo del otro día en la final ha sido muy buena. Actitud, nivel de juego, resultado final... pero no es un partido sólo. Llevamos un tiempo mejorando las cosas y la gente está muy contenta con el Barça últimamente, eso quiere decir que estamos trabajo bien''.

Partido contra Getafe

''Nos faltan ocho partidos, ocho jornadas y vamos partido a partido. Hemos disfrutado mucho de la Copa, de ganar y cómo lo hemos logrado. Tenemos que concentrarnos en LaLiga y hay que hacer nuestro juego. Hay que ganar el partido''.