Florentino se destapa: Fichajes galácticos, futuro de Zidane y Ramos y el dardo a los clubes de la Superliga

“Triste y decepcionado”, así anunció su sentir el presidente del Real Madrid y de la Superliga, Florentino Pérez, en una entrevista que tuvo con la Cadena Ser una vez que el juego de los merengues contra el Cádiz concluyera el miércoles por la noche.



El dirigente blanco mantiene su intención que el torneo europeo era para “salvar el fútbol” y lamentó respecto a la amenaza e insultos que recibieron los clubes involucrados de parte de la FIFA y UEFA.





El proyecto de la Superliga

Llevamos trabajando tres años en este proyecto y tal vez no nos explicamos bien. La Liga es intocable, donde hay que sacar algo de dinero entre semana. El formato de Champions está obsoleto y solo tiene interés en cuartos de final. La pasada temporada se han perdido 650 millones y este formato no funciona. Se nos ocurrió un formato donde jueguen los equipos más importantes de Europa empezando a principios de temporada. Se puede sacar más dinero donde no pierdan los grandes siendo solidarios con los demás.



Locura y protestas

Nunca he visto una agresividad tan grande del presidente de la UEFA. Ha sido orquestada. Nunca lo he visto. Amenazas e insultos. Como si hubiésemos matado a alguien. Hay que salvar al fútbol. Se produce un hecho complicado. Había alguien en el grupo inglés que no tenía mucho interés.



Los clubes fundadores



Los doce firmamos un contrato vinculante. Podríamos dar acomodo a otros equipos. Se van porque la UEFA hace un espectáculo. Igual no lo hemos explicado pero no nos han dado oportunidad. No puede ser que los de arriba perdamos dinero y que los demás lo ganen. Creo que de verdad que no hay otra solución. Que invente alguien otra cosa. Los dueños de los ingleses son americanos y están encantados con el deporte.





Fichajes galácticos

Es imposible que haya grandes fichajes si el dinero no fluye. No nos han dejado decir ni qué es la solidaridad. Vamos a seguir trabajando en esta Superliga. Si Mbappé no viene este año nadie se va a pegar un tiro. Si las cosas no pasan, es porque no se pueden hacer. Creo que los socios están contentos con mi trabajo.



La continuidad de Zidane



Tenemos gente joven y muy buena. Fichar a niños da resultado. De momento todos quieren estar en el Madrid. A Zidane le preguntáis lo mismo y por eso pone esas caras. Tiene contrato. Zidane es una leyenda en el Madrid y algún día se irá como una leyenda.



Caso Modric y Ramos



Con Modric ya hay un acuerdo de renovación, o es el mismo caso de Ramos. Le quiero como si fuera mi hijo, pero él sabe cómo está la situación. Estamos cerrando esta temporada y pedimos a los jugadores un esfuerzo. Yo los quiero a todos. Yo fiché a Ramos en el 2015. Dependerá de la situación del club, habrá que vender algún jugador. Se lo que es encontrarme un club en el año 2000 en una situación muy mala.



Ceferin, presidente de la UEFA



Quiero un presidente educado, que no insulte. Tan sencillo como eso. Y que discutamos, que no se pongan zancadillas. Esa manera de insultar a un presidente centenario, tendría que dar ejemplo. Todos tenemos la obligación de dialogar y el presidente no lo ha hecho bien. Transmitimos una imagen de lo que es el fútbol. Yo no me he metido con nadie y llevo 20 años. El fútbol es un deporte de valores. Esto hace 30 años era normal y ahora tenemos todos que dar ejemplo.



2024



Hay que hacerlo ahora. No podemos esperar tres años. El dinero sale de los buenos partidos, donde hay competencia. Hay que hacer partidos como el Federer-Nadal que sea de interés para el aficionado. Partidos de máximo nivel sin excluir a nadie.