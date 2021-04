Bombazo en la Liga MX: André-Pierre Gignac abandonará Tigres si Tuca Ferreti no continúa en el club

Tras más de una década, el ‘Tuca’ Ferreti dejará el banquillo de Tigres a final de la temporada Guardianes 2021 sin importar que se consagre como campeón con los regios, esto según informan medios mexicanos.



El periodista de Multimedios TV, Willie González, aseguró que el estratega brasileño no seguirá con los felinos y razón que no sería del todo futbolística, pero tampoco se sabe cuál sería concretamente, aunque cabe resaltar la indirecta del directivo de Cemex (dueños del club), Mauricio Doehner, en un tuit donde decía “la soberbia se paga con humillación” luego del despido de Mourinho del Tottenham.





“Yo tengo la palabra de honor, de hombre, el compromiso que hicimos desde hace tiempo y por alguna situación de viaje de la directiva que ha tratado mi contrato. Mauricio Doehner y Cemex, son gente muy ocupada, no se ha podido finiquitar el asunto de la firma, nada más falta la firma, pero estoy tranquilo porque ya tengo la palabra”, declaró el Tuca.



Con la partida del histórico entrenador del fútbol mexicano, varios de sus jugadores le acompañarían, entre ellos la máxima estrella del Tigres de la Liga MX, André Pierre-Gignac, de acuerdo con el informe de González.

“Estoy en condiciones de informar que Tuca no va a dirigir más a Tigres. Esta es su última temporada dirigiendo a Tigres. Pase lo que pase se va. Ni ganando el Clásico ni siendo campeón. La razón no es futbolística. No la puedo decir. Junto con Tuca se va Gignac, Nahuel Guzman, Guido Pizarro y Rafael Carioca. Le juraron lealtad a Tuca”, comentó el periodista.