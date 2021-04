Koeman explica su bronca con Mingueza y le tira 'palos' a dos jugadores más del Barcelona

Ronald Koeman repasó la 'manita' que su equipo le propinó al Getafe en el Camp Nou y explicó por qué sacó a Óscar Mingueza del partido. Además le tiro un pequeño 'palo' a sus jugadores Pedri y Araújo y asegura que lucharán hasta el final por el título liguero.

Repasá la tabla de posiciones del fútbol español

Triunfo

''Creo que es un buen resultado, el equipo estuvo bien. Sobre todo en la primera parte estuvimos concentrados y con ocasiones. Salimos fuertes. Estoy contento de esos minutos. Es un gran gol de Leo tras una buen pase de Busquets. En la segunda mitad, bajamos un poco y nos complicamos con el 3-2 de forma innecesaria. Bajamos el ritmo y la concentración y hay que aprender''.

Mingueza

''Óscar se lesiona y duda demasiado para poder saber si puede seguir o no. Cuando Dest va a entrar, dice que puede seguir. Hay que aprender a tomar decisiones antes. Él y los médicos. Es mala suerte, pero estuvimos con uno menos''.

Bronca con Mingueza y palo a los jóvenes

''Pudo ser un poco exagerada mi postura con él. Está haciendo una gran temporada. Lo único que creo que tienen que aprender los jóvenes es que si juegas en el Barça hay que estar siempre metido en los partidos. Es complicado. Tampoco Pedri estuvo a su nivel. Tampoco Araújo. No ha sido por enfado el cambio, por meter a Frenkie en banda y darle minutos a Umtiti, que los merece''.

Piqué

''El cambio estaba previsto, después de la final de Copa lo acordamos. Jugaba sólo 45 minutos''.

Piqué se roba el show tras ganar la Copa del Rey

LaLiga

''No creo que estemos más fuertes que los otros tres equipos. También están ganando y todos tenemos partidos complicados. La lucha será hasta el último partido''.

Messi

''Si he hablado con Leo, no te lo diré. La decisión está en su mano. Nunca baja, si baja la concentración no se nota en su juego. Le necesitamos. Hoy ha sido otra vez decisivo. Ojalá siga muchos años''.

Superliga europea

''Soy entrenador de este club y no decido el futuro del club. Para eso tenemos al presidente, que busca lo mejor para la entidad''.