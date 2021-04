Zidane se calienta y responde a la UEFA ante una posible sanción al Real Madrid en Champions: "Es absurdo"

Zinedine Zidane habló este viernes en conferencia de prensa, toco el tema de la Superliga europea y la posible sanción que puede recibir el Real Madrid por parte de la UEFA.

También comentó sobre las bajas que tiene y los jugadores que regresan para el partido contra el Betis por parte de la liga española el sábado.



Bajas y regresos



"Es verdad que el calendario está siendo muy intenso pero es lo que hay, no podemos quejarnos. Mañana estará con nosotros Luka Modric y Hazard, que vuelve, pero no Kroos al que esperamos para el partido de Champions".



Plantilla corta



"No tenemos una plantilla corta. La tenemos amplia y muy buena. Al final con lo del Covid también nos ha perjudicado pero no podemos quejarnos después de todo lo que le ha ocurrido a todo el mundo".

La sanción de que habla la UEFA



"Lo de la sanción de la Champions es ilógico. Tenemos derecho a jugar la Champions y lo vamos a hacer, como siempre. Es absurdo".



Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, amenazó directamente al Real Madrid y aseguró que va a tomar medidas contra el equipo merengue por ser uno de los impulsadores de la Superliga europea. También dejó entre ver que la semifinales contra Chelsea estaban en peligro.





"La clave es que la temporada ya ha empezado y que las televisiones nos reclamarían daños y perjuicios si no jugáramos las semifinales. Por lo tanto, hay una posibilidad relativamente pequeña de que este partido no se juegue la semana que viene. Pero esto será un poco diferente en el futuro", fue lo que dijo.



Los árbitros para el paratido contra Chelsea



"Se dijeron muchas cosas pero no estamos pensando en si ahora los árbitros nos van a perjudicar o no. Creemos en los árbitros y vamos a trabajar para jugar y pelear por esta Champions".

¿Cómo va Sergio Ramos?



"Yo le veo bien y me alegro porque siempre lo queremos con nosotros. Le faltan algunos entrenamientos pero pronto estará de vuelta con el equipo".



Y Mendy...



"No va a estar ante el Betis y para Ferland es el día a día. Espero que esté con nosotros el martes. No es mucho lo que tiene, es una cuestión de días".



Su futuro en el Real Madrid



"Yo estoy preocupado por lo que va a pasar ahora, no en lo que viene en el futuro ni en los próximos meses. Después ya veremos lo que pasa pero de momento estamos ‘focus’ en lo que nos viene".



Partido duro contra Betis



"Es un muy buen equipo que ha venido muchas veces aquí y ha ganado partidos. Nosotros tenemos que dar la mejor versión e intentar ganar para llevarnos los tres puntos".

Florentino Pérez



"Nosotros hablamos de vez en cuando, como siempre. Él viene también a vernos y no ha cambiado nada. Sabemos donde está el presi y eso no va a cambiar nada".