Dybala se suelta: su beso con Cristiano Ronaldo y lo insólito de la pelea entre Messi y Medel

El streamer español Ibai Llanos tuvo en su ya conocido programa Charlando tranquilamente, que se transmiste por Twitch, al volante argentino Paulo Dybala. El jugador de la Juventus no se guarda nada y reveló detalles íntimos, como uno que ocurrió durante el Argentina-Chile donde Messi y Medel se fueron expulsados y habló de la polémica imagen de Cristiano Ronaldo y él dándose un aparente beso.

Repasá la tabla de posiciones de la liga italiana

La temporada con la Juventus

''No fue un año positivo. Todavía por suerte tenemos la posibilidad de ganar la Copa Italia contra el Atalanta, y puede ser un trofeo, pero obviamente estar lejos del Inter en la Serie A y haber quedado afuera de la Champions tan temprano fue duro. Este año fue un poco diferente, pero hay que aprender de los errores''.

No le gustan las entrevistas

''El fútbol me gusta, pero no hablo mucho. No soy de hacer muchas entrevistas. Siempre traté de seleccionar un poco de hablar lo justo. Nunca hablar de más, pero el fútbol es mi pasión y es lo que me gusta hacer y es lo que amo. A veces hay cosas alrededor que te pueden gustar o no, más cuando estás a un nivel tan importante''.

¿Qué significa su festejo?

''Soy muy fanático de los gladiadores, me gustan mucho, me gustan las películas, Roma, las batallas... Y jugamos una final con la Juventus contra Milan y yo erré el último penal y perdimos. Después teníamos cuatro días de vacaciones que yo ya los tenía organizados quedarme ahí en Doha y fueron las peores vacaciones de mi vida. Nunca había estado tan amargado. Y dije tengo que volver más fuerte, tengo que sacarlo adelante y recordé que los gladiadores salían con una máscara a cada batalla y dije si hago un gol lo voy a festejar así''.

¿Gareth Bale sabe hablar español?

''No sé si no sabe hablar español. Hablé un par de veces con Bale cuando compartimos algunos juegos a través de internet, pero tengo y tuve compañeros que sabían el italiano, pero no lo querían hablar. Se hacían los boludos que no lo entendían, pero lo entendían perfectamente. Es como el Kun con el inglés. Yo creo que sabe, pero a lo mejor le da vergüenza, lo debe entender perfecto, pero no debe querer por ese miedo''.

¿Cristiano Ronaldo va a las cenas entre compañeros?

''Si son cenas del club sí, pero si nos juntamos nosotros entre compañeros a comer un miércoles o jueves nunca ha venido''.

Su beso con Cristiano Ronaldo

''Esa imagen justo se dio contra el Parma del campeonato anterior de local. Justo durante el partido le doy una asistencia, hace el gol y viene a celebrar conmigo y cuando estábamos celebrando justo los dos nos giramos para el mismo lado y en una imagen de una cámara parece como que nos dábamos un beso, pero obviamente que no''.

Cristiano está obsesionado con ser el mejor

''Cualquier juego que hay dentro del entrenamiento o los partisos los quiere ganar, lo que sea. No hay algo en lo que quiera perder. Cuando pierde se enoja de verdad, no es que llega al vestuario y si le pasa, Cristiano se enoja y al siguiente día regresa enojado por lo que pasó''.

La mejor pelea que tuvo en una cancha

''El último partido en la Copa América contra Chile que expulsan a Leo y a Medel (2019). No entendíamos por qué habían expulsado a los dos. Y a partir de ahí era una guerra todos contra todos, insultar a la tía de todos. Se convirtió en una guerra, patadas por todos lados. Yo no soy de calentarme, de insultar, pero creo que ese partido hasta inclusive cuando terminó, con algunos compañeros nos reíamos de cómo había sido, un desastre. Pero por suerte ganamos y nos podíamos reír''.

Anécdota de la pelea en el Argentina-Chile

''No voy a decir los nombres. Un compañero empieza a discutir con un jugador de Chile, empiezan a insultarse y el chileno le dice: 'vos me insultás tanto pero cuántos seguidores tenés en Instagram? Más que yo?'. Así le dijo, nosotros nos mirábamos y pensábamos: 'no está hablando en serio'. De que te insulten a tu mamá a que te pregunten los seguidores. Mi compañero se quedó mirándolo porque lo quería ofender con algo totalmente fuera de lugar en un partido''.

¿Cuál es el defensor más difícil de enfrentar?

''Sergio Ramos es un defensor aguerrido, no ha perdido nada. A Chiellini nadie lo quiere enfrentar, tenemos miedo de que nos pegue una patada y nos lesione. Además es muy fuerte''.

Así es la hermosa suegra de Paulo Dybala y su polémica

Su ídolo en el fútbol

''Juan Román Riquelme, siempre me gustó. Siempre lo miré mucho. También fui muy fanático de Ronaldinho y eran los dos jugadores que seguí siempre".

El mejor jugador de la historia

''Es difícil, un compromiso muy grande. Voy a poner a un jugador que se haya retirado y creo que el gordo Ronaldo ha sido uno de los mejores de la historia''.

¿Pudo llegar al Real Madrid?

''Que yo sepa no. De Atlético sí he recibido llamados. Tuve mucho compañeros en el Atlético, Álvaro (Morata) me ha hablado muy bien del club. Uno a veces mira la ciudad, la gente, la hinchada... es un club muy grande''.

La Superliga europea

''Se habló mucho de eso. Lo que yo pienso más allá de dar una opinión de esto porque no sabés lo que va a pasar mañana. Creo que los futbolistas estamos muy expuestos y lo que nosotros podamos llegar a hablar adentro del fútbol nuestra palabra no tiene mucha fuerza. No tenemos una asociación de jugadores de algo que defienda nuestros derechos como lo es Agremiados en Argentina. Me parece que tendríamos que tenerlo''.