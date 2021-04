Atacan a Florentino Pérez: ''Con él no se puede hablar, es el tipo que más daño le ha hecho al fútbol español''

José María García, uno de los periodistas más reconocidos de España, pasó por el canal de Twitch de Siro López y allí se pronunció sobre el gran fracaso de la Superliga europea, la renovación de Sergio Ramos y atacó a Florentino Pérez.

''Hace 30 años lo definí como Unión Especuladora Fútbol Asociación. Siguen igual, no tienen que dar cuentas a nadie. Son una dictadura. No he sido nunca amigo de ellos'', comenzó diciendo sobre la UEFA.

Y añadió: ''Yo estaba haciendo un partido con el Valencia no sé dónde y le tuve que dar con el micrófono en la cabeza a un tío de la UEFA. Estaba entrevistando al capitán del Valencia y no me dejaba''.

''Para mí un tipo inteligente es el que está consciente de sus limitaciones. El limitado tiene que tener asesores, pero que le asesoren, no que le limpien el culi** y le digan sí a todo. No puedo entender esto. La primera barbaridad tremenda es que Madrid y Barça no sean Sociedades Anónimas. Miguel Ángel Gil (propietario del Atlético) puede hacer lo que le dé la gana porque es accionista mayoritario'', señaló José María.

Seguidamente lanzó su dardo hacie el presidente del Real Madrid, quien es la cabeza del proyecto. ''Con Florentino no se puede hablar, porque o le das la razón, o no se puede. El tipo que más daño le ha hecho al deporte español y al periodismo es Florentino Pérez'', afirmó.

Duro contra Ramos

Para cerrar dio su opinión sobre el caso de Sergio Ramos. El defensor acaba su contrato en junio y aún sigue sin renovar porque, según medios españoles, no está dispuesto a rebajarse el salario.

''A Florentino no le entiendo nada, y prefiero no entenderle. En el caso de Ramos habría muchas cosas que contar. Ramos con otros jugadores se enfrentaron con Florentino. Yo no tengo que renovar a Ramos, le enseño la oferta y ya está. Resulta sorprendente que un jugador que cobra lo que cobra no se baje un 10%'', sentenció.