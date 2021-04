¿Se va o se queda? Ronald Koeman se pronuncia sobre su futuro en el FC Barcelona

Barcelona juega este domingo ante el Villarreal en la Liga de España y el entrenador Ronald Koeman atendió a los medios de comunicación en conferencia.

El DT fue preguntado sobre su futuro en el Barcelona y ha sido muy claro con lo desea él y contó lo que le ha dicho la directiva.

“Como he dicho antes, el presidente siempre desde el primer día me ha demostrado su apoyo y confianza, y hasta que no hable lo contrario sigue diciendo esto, entonces, en principio me veo entrenador para la próxima temporada y además tengo contrato, si no es así tendremos que hablar”, confirmó Koeman.

En su primera temporada al frente del club, Koeman ya ha conquistado la Copa del Rey y aún tiene opciones serias para lograr el título de la Liga de España.



Ronald Koeman tiene la confianza de Laporta, nuevo presidente del Barcelona.

GANAR TODO

Ronald Koeman ha dejado claro que para ser campeón de la Liga de España necesitan ganar los siete partidos que les quedan.

"Es obvio que si no ganas, tendrás menos posibilidades de ganar la liga. Sabemos que nos quedan siete partidos y para nosotros es igual que para los otros tres. Lo importante es ganar. No se puede fallar. No sé si ganando todos los partidos alguien va a ser campeón pero hay que sacar todos los puntos que se puedan.", sentenció el técnico culé.

Sobre qué equipo es favorito para ganar la Liga de España, Koeman no quiso dar nombres.

"No veo a un equipo más fuerte que otro. Atlético, Madrid y Sevilla están ganado muchos partidos. La ventaja con el Atlético es que jugamos entre nosotros en casa y se puede ganar, pero igual que ellos. No veo a nadie mejor, va a ser una lucha hasta la última jornada, y ya veremos", concluyó sobre el tema.