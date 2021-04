Escándalo en el Chelsea: Dos futbolistas fueron descubiertos en tremendo fiestón "ilegal"

Ben Chillwell y Mason Mount, jugadores del Chelsea estaban participando de una fiesta ilegal que incumplía las normas anti Covid19.

La fiesta fue interrumpida por la llegada de la policía en un sector de Cobham en Londres.

Las normativas anti Covid19 prohíben la aglomeración de personas y las normativas del equipo de futbol les prohíben ingerir bebidas alcohólicas, trasnocharse, jugar al casino online, consumir cualquier tipo de sustancias prohibidas como estupefacientes y otro tipo de restricciones antes de los partidos, con la finalidad de mantener el cuerpo y la mente sana, para no entorpecer su desempeño en el campo de juego e igualmente evitar situaciones con la policía o las autoridades respectivas.



The Sun informo acerca de la situación

Según el conocido diario The Sun, la policía fue informada por los vecinos de la zona que se molestaron por la algarabía de la fiesta en la que estaban involucradas gran número de personas.

A eso de las 11 de la noche la alegría de los participantes de la fiesta que evidentemente estaban ingiriendo licor, provocó malestar en algunos vecinos cercanos al evento que se vieron en la necesidad de llamar a las autoridades. Estos se encargaron de interrumpir y desmantelar la fiesta que vulneraba todas las medidas tomadas para prevenir el contagio del Covid19 y alteraba la paz y el orden de la zona.



El diario informó que no es la primera ocasión en la que estos dos jugadores – al parecer mala conducta – se ven involucrados en situaciones polémicas de esta naturaleza. El mes de octubre del pasado año 2020, Chillwell ofreció una disculpa pública luego de ser sorprendido en otra escandalosa fiesta en la que celebraban el cumpleaños de su compañero Tammy Abraham.

Por otro lado, Mason Mount hizo lo mismo al disculparse por haber sido sorprendido jugando con mucho entusiasmo al futbol en un parque, en compañía de Declan Rice, un jugador del West Ham.



Chelsea el conocidísimo equipo de futbol inglés es rival del grupo español Real Madrid, en las semifinales de la Champions League.

Según los analistas deportivos este tipo de situaciones pueden entorpecer su desempeño en el campo de juego y les impediría una actuación destacada que lleve al Chelsea a hacerse con una derrota frente al Real Madrid.

El Chelsea está valorando el tipo de sanciones que les pueden aplicar por provocar reiteradamente este tipo de situaciones que malogran la imagen del equipo. Con el agravante de que la grave y polémica situación sucede a pocos días del encuentro con el equipo español Real Madrid, quienes deben estar de beneplácito con lo sucedido.

Billy Gilmour, compañero de ambos jugadores también se encontraba en el domicilio que está valorado en más de 4 millones de libras del lateral inglés. Los tres fueron identificados por la policía, que recibieron una queja de los vecinos cerca de la medianoche. Las normas inglesas permiten que se reúnan al aire libre en grupos no que no excedan seis personas, pero nunca en interiores, a menos que sea una burbuja de convivientes.