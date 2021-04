Taison vuelve a Internacional de Porto Alegre como fichaje estrella tras 11 temporadas en Ucrania

Taison, ex delantero del Shaktar Donetsk regresa como el fichaje estrella del Internacional en el 2021, y vuelve a vestir la camiseta colorada después de más de10 años triunfando en el futbol ucraniano.

Ha disfrutado de las mieles de Europa oriental, luego de largo tiempo fuera de su país, a pesar de que estuvo un tiempo inactivo por culpa del confinamiento que provoco el Covid19 y su confinamiento, por lo que se dedicó más aun a hablar con sus familiares por video llamadas, ver películas de actualidad vía streaming, jugar casinoonlinedeperu.pe y consentirse pidiendo pizzas y cervezas por delivery.

El club que lo lanzó al estrellato del mundo futbolístico lo firmo por dos años – hasta mediados de 2023 – para disfrutar el estrellato que le brindaron dos triunfos continentales como la segunda Copa Libertador 2010 y la Copa Sudamericana.

REPATRIACIÓN CON EL NÚMERO 10

Se ha celebrado su repatriación, la cual ha causado mucha alegría entre sus fanáticos de la torcida colorada. El jugador de 33 años se encuentra muy complacido porque el club lo ha honrado entregándole el dorsal 10, el cual había llevado hasta diciembre pasado otro ídolo local, el argentino Andrés D´Alessandro.

Ya completo toda la tramitación necesaria que exige la CBF y está dispuesto a trabajar de forma inmediata, dirigido bajo los ordenamientos del técnico español Miguel Ángel Ramírez.



Su esperado debut se hará esperar unos días más y está descartada su presencia en el encuentro ente el Deportivo Táchira, como parte de la segunda jornada de la fase de los grupos de la Copa Libertadores.

Tentativamente si no aparece algún contratiempo, podría jugar sus primeros minutos de la segunda etapa colorada el venidero 5 de mayo cuando el Olimpia estará de visita pisando el campo del estadio Beira-Rio, en el partido de Libertadores.

En su presentación formal a los medios, feliz con su carta de libertad, se mostró muy eufórico y expreso: "Vuelvo al club que amo, aquí conquisté títulos importantes y ahora empieza una nueva historia, regreso con mucha más experiencia. Estoy feliz, bien preparado y me pongo a disposición de todos... he vuelto para ganar cosas grandes" dijo muy feliz de encontrarse de nuevo entre los suyos.



El delantero brasilero se quejó hace tiempo que sufrió insultos y canticos racistas en el último encuentro de la liga ucraniana en donde se enfrentaron el Shakhtar contra el Dynamo Kiev. Y que por ese motivo siempre quiso dejar el equipo por culpa del racismo. Se sintió tan dolido y afectado que los medios presentes y todo el estadio lo vio marcharse del terreno de juego entre lágrimas y les dedicó una peineta a los militantes ultras del Dynamo que le dedicaron gestos y gritos de simio y pateo el balón hacia ese sector de las gradas.



Instagram fue el canal que utilizo para expresar su malestar: "Amo mi raza, todo lo que hago es por nosotros. ¡Nunca me callaré ante un acto tan inhumano y despreciable! ¡Mis lágrimas eran de indignación e impotencia por no poder hacer nada en ese momento! ¡Pero desde el principio se nos enseña a ser fuertes y luchar! ¡Luchar por nuestros derechos y por la igualdad!. En una sociedad racista, no es suficiente no ser racista, ¡debemos ser antirracistas! ¡El fútbol necesita más respeto, el mundo necesita más respeto! Gracias a todos por los mensajes de apoyo”.