Koeman se pronuncia sobre la oferta del PSG para sacar a Messi del FC Barcelona

Uno de los equipos que está más interesados en el fichaje de Lionel Messi es el PSG de Francia.

Leo se queda sin contrato en junio próximo y aún no ha renovado contrato con el Barcelona. El argentino está esperando el final de temporada para tomar una decisión. Joan Laporta trabaja para convencerlo de que se quede.

Mientras pasa el tiempo, el PSG no se queda con los brazos cruzados y según TNT Sports Brasil, el club parisino ya ha lanzado una oferta al crack argentino.

Se trata de una oferta por dos temporadas más otra que sería opcional, además, se confirma que han puesto sobre la mesa una cifra económica que es "inalcanzable" para el Barcelona.

Ronald Koeman fue preguntado sobre el tema en conferencia de prensa previo al partido de mañana ante el Granada por la Liga de España.

"No me interesa, la verdad. No sé si es verdad y ojalá que Leo siga con nosotros. En mi opinión, debe acabar su carrera aquí", dice Koeman.



Messi debe definir en las próximas semanas si se queda o se va del Barcelona.

"Es una decisión que al final tiene que tomar Leo. No me preocupa para nada, lo importante es el partido de mañana. Lo que tenga que pasar a final de temporada, no lo sé. Lo que me preocupa es el próximo partido", agregó.

SOBRE NEYMAR

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró ayer que “estoy seguro de que si Neymar hubiera tenido una estancia más larga en el Barcelona, habría ganado dos o tres Champions más. Esos tres (Messi, Suárez y Neymar) eran imparables, el mejor tridente que vi en mi vida. Luego decidió irse a París, que no es una mala decisión”.

Sobre estas palabras, Koeman dio su punto de vista. “Siempre es importante tener los mejores jugadores del mundo en tu equipo. Ya demostraron cuando estuvieron juntos que podían lograr cosas pero ahora no es así. Trabajamos con nuestro jugadores y hemos demostrado que podemos luchar. Nunca se sabe si vas a ganar si tienes los mejores pero las posibilidades son más. Para mí lo que ha pasado no cuenta”, expresó.

Neymar sigue siendo vinculado con el Barcelona, pero de momento todo es un rumor, ya que el brasileño ha dicho que está feliz en París.