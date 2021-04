¿Feliz por la derrota del Barcelona? La tajante respuesta de Zidane respecto a 'la flor' del Real Madrid

Contundente, con seriedad y mucha ambición, Zinedine Zidane afrontará una semana de alto riesgo que podría definir el futuro del Real Madrid en la temporada.



El sábado ante Osasuna jugarán una final más en La Liga, donde ha tropezado en dos de los últimos tres duelos y que de hacerlo una vez más, podría dejar escapar la posibilidad del bicampeonato. Misma situación crítica vive en la Champions League, donde el miércoles se jugará la última carta ante el Chelsea en la vuelta de las semifinales.

Para estos cruciales duelos el francés ha recuperado al mayor referente del club, pero no contará con dos de sus cartas más fuertes. Ante esto, Zizou se ha pronunciado, al igual que respecto a la sorpresiva derrota del Barcelona ante Granada que deja La Liga con un cierre de película.





Osasuna y la liga



Estamos peleando y creo que como hasta ahora hay que estar concentrados en el día a día, porque se preparan todos los días. Estamos cerca del final de temporada y solo nos centramos en el partido de mañana. Vamos a hacer todo para ganar.



Una nueva final



La frescura mental o física es importante, pero como dije lo más importante es que hagamos lo que tenemos que hacer con el balón y hacer un poco más ofensivamente, y en eso trabajamos. Es bueno saber que hay cuatro equipos que pueden ganar la liga.



Derrota del Barcelona



Con esto no va a cambiar nada. Lo de alrededor no lo controlamos. Vamos a meter al mejor equipo para poder ganar. Hemos tenido muchos cambios, muchas lesiones, pero lo importante es que los que estén puedan competir.



Ramos y Marcelo, disponibles.



Sergio puede estar con nosotros, vamos a dar la lista más tarde, pero está listo para estar con nosotros. Con Marcelo es lo que hay, va a cumplir con sus obligaciones (cita electoral) pero el miércoles (ante Chelsea) estará con nosotros.



La Liga, ¿fácil?



No, la liga siempre es muy difícil y lo va a ser hasta el final. No me alegro de las derrotas de los rivales. Vamos a intentar ganar esta Liga hasta el final. Faltan siete partidos y no pensamos en el final. ¿La clave? No lo sé, lo importante es sumar el máximo de puntos posibles. Van a luchar todos hasta el final por el campeonato.



Claves que pueden impedir no ganar la liga.



No creo que sea el físico, ahí vamos a estar bien. Son detalles. Nos interesa hacer las cosas bien con el balón porque defensivamente lo estamos haciendo bien. Es lo que podemos mejorar y para mí siempre el balón es clave, es donde puedes hacer la diferencia.





¿Rotará ante Osasuna?



No van a poder jugar todos mañana, algunos no lo harán y es verdad que puedo ser un poco pesado, pero no puedes pensar en el partido del martes antes del de mañana. Tenemos que hacerlo bien.



Seis jugadores con pocos minutos. Muy poca rotación.



Hemos hecho lo que era conveniente. No es fácil gestionar una plantilla como la del Madrid, porque todos opinan. No es fácil, pero aún así hemos tenido muchas dificultades. ¿Quién tiene la culpa? No hay que buscar, es un año un poco raro en todos los sentidos. Pero sobre todo la preparación es fundamental y no hemos tenido preparación y luego ha sido muy complicado. Si no te preparas con tiempo pueden pasar estas cosas. Lo gestionamos de la mejor manera posible.



Real Madrid, el más afectado por las lesiones.



No lo sé, te digo lo que pienso yo, quizá nosotros hemos tenido un poco más de lesiones, por lo que llegar como estamos llegando con tantas dificultades significa que estoy muy contento con lo que han hecho. Tú lo sabes, cuando hay seis o siete jugadores muy importantes y no están dices: qué está pasando, pero lo estamos sacando adelante".



Milagro por aún contar con posibilidades de ganar la liga.



¿Cómo que milagro? Esto es mucho trabajo y dedicación a nuestra pasión.



Mendy, en duda ante Chelsea.



No sé, mañana no va a estar. Aún no entrena con el equipo y veremos cada día, más adelante. para mí cuando uno se lesiona dos o tres veces o tiene una recaída es frustrante y no puedo estar contento. Lo que he aprendido de esto es que cuando hay problemas siempre hay soluciones. El año que viene ya veremos.