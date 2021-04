Fue su compañero de selección en Alemania y ahora lo repudia por compartir pornografía infantil: ''¡Asqueroso!''

El caso de Christoph Metzelder es uno de los más escandalosos de los últimos meses, pues el exdefensor reconoció ante un tribunal los cargos que pesan sobre él por haber difundido en Internet archivos con pornografía infantil.

Registran la casa de Metzelder tras traficar pornografía infantil

Metzelder, subcampeón del mundo con Alemania en 2002 y parte del plantel que quedó tercero en el Mundial de 2006, se encuentra a la espera de un castigo que será de tan solo 10 meses de libertad condicional y este desenlace despertó la furia de varios de sus excompañeros.

El más indignado fue Lukas Podolski, con quien compartió vestuario en la selección. ''¡Asqueroso!'', escribió el delantero en sus redes sociales una vez que se conoció la noticia.

Posteriormente se expresó con mayor apertura ante el diario Bild: ''El castigo no hace justicia. No entiendo la sentencia de diez meses de libertad condicional. Algo así debería ser castigado con más severidad. Incluso una confesión parcial no debería ser suficiente cuando se trata de pornografía infantil''.

''No hay efecto disuasorio. Cualquiera que atente contra los niños debería ser castigado con todo el peso de la ley. De esta forma, habrá más niños en peligro. Al igual que sus padres y sus familias. El castigo no hace justicia al daño'', añadió el actual ariete del Antalyaspor de Turquía, quien a sus 35 años fue parte del equipo que quedó tercero en la Copa del Mundo del 2006 donde también estuvo Metzelder.

No fue el único en mostrarse indignado. Kevin Kuranyi, atacante que se marchó del Schalke 04 al mismo tiempo que arribó Metzelder, compartió selección con él y publicó una imagen del juicio en su Instagram y varios emojis de una carita con insultos. ''Esto es Alemania'', escribió, y luego comparó la sentencia del exfutbolista con la de un jubilado que tuvo que ir a prisión por robo, según destacó Bild.

Pide perdón por su delito

''Aceptaré la condena y pido perdón a las víctimas de violencia sexual. Cargaré toda mi vida con la culpa de haber causado este mal a la sociedad'', afirmó Metzelder en el Juicio que se inició este jueves. ''Obtuve imágenes e hice capturas de pantalla de sitios web de libre acceso. Intercambié fantasías extremas en el chat'', agregó en su declaración según consignó el diario Marca.

El ex del Real Madrid, de 40 años, devolverá los premios sociales que había recibido por la fundación que inauguró en 2006 y dio un breve descargo ante el Tribunal Administrativo de Düsseldorf donde reconoció la culpabilidad tras los distintos archivos de pornografía infantil que le encontraron.

Además, la televisión pública regional WDR informó que en la lectura de los cargos la fiscalía incluyó detalles sobre uno de los casos, en agosto de 2019, en donde compartió en días sucesivos imágenes de abusos a una niña de 10 años.