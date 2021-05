El descargo de Messi: ''Nadie merece ser maltratado ni insultado en las redes, cada vez son peores...''

Lionel Messi decidió utilizar su fama para reflexionar sobre una importante problemática. En el marco de la celebración de sus 200 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, el atacante hizo un profundo posteo en contra del abuso y la discriminación en redes sociales.

''Veo que acabo de llegar a los 200 millones de personas que me siguen en esta red, sin embargo, por lo que está pasando hoy, no voy a tomarlo como motivo de festejo. Por supuesto que agradezco todo el cariño y apoyo que siempre recibo de parte de ustedes, pero creo que llegó el momento de darle importancia a todas las personas que están detrás de cada perfil, que nos demos cuenta de que detrás de cada cuenta hay una persona de carne y hueso, que ríe, llora, disfruta y sufre, seres humanos con sentimientos'', comenzó su descargo el capitán del Barcelona y la selección argentina.

En su escrito, el delantero resaltó que ninguna persona merece ser maltratada ni insultada, algo que en el último tiempo se volvió habitual dentro del mundo de las redes sociales.

''Elevemos nuestra voz para detener el abuso en las redes sociales. Da igual si somos anónimos, famosos, deportistas, árbitros o seguidores de un juego, incluso alguien ajeno a todo esto, da igual la raza, religión, ideología o género... Nadie merece ser maltratado ni insultado. Convivimos viendo y experimentando abusos, cada vez más y peores en cada una de las redes, sin que nadie haga nada por evitarlo. Debemos condenar con toda firmeza estas actitudes tan hostiles y exigir a las empresas que manejan las redes que tomen medidas urgentes contra estos comportamientos'', añadió.

''Me gustaría que ustedes, las 200 millones de personas que me acompañan, se pudieran convertir en los 200 millones de motivos que existen para hacer de las redes un lugar seguro y de respeto, donde podamos compartir lo que queramos sin temor a ser insultados... y que se queden por siempre afuera de ellas los insultos, el racismo, los abusos y las discriminaciones. Para ustedes que forman parte de estas redes y que siempre están junto a mí, espero que me acompañen y apoyen en esta cruzada'', concluyó el rosarino.

Messi utilizó los hashtag #BastaYa, #StopOnlineAbuse y #EnoughIsEnough y se unió a una campaña en contra del abuso y la discriminación en redes que inició dentro del fútbol del Reino Unido.

Cabe mencionar que el futbolista también es la cara visible de La Fundación Leo Messi, entidad sin fines de lucro que nació en 2007 y cuyas oficinas se encuentran en Cataluña.

Dicha organización está abocada al desarrollo de acciones solidarias y de compromiso social, tanto en Argentina como en el resto del mundo y tiene tres pilares fundamentales: salud, educación y deporte.