¿Varane, baja ante Chelsea? Zidane explica su situación y halaga a sus jugadores tras vencer a Osasuna

Real Madrid logró un aguerrido triunfo por 2-0 ante Osasuna para continuar acechando el liderato del Atlético en la Liga Española la cual está a solamente cuatro jornadas de su clausura.



Ante esto, el entrenador Zinedine Zidane ha hablado en conferencia de prensa donde plantó sus sensaciones tras el partido, la situación de sus jugadores y el objetivo de la temporada: ser campeones.

También se refirió a Raphael Varane, quien salió lesionado al mediotiempo y es duda hasta el momento para la vuelta de semifinales por Champions League ante Chelsea el miércoles.

Conferencia de Zidane



Continúan en la lucha

No es fácil lo que estamos haciendo. Es una victoria muy trabajada, el rival defendió muy bien. Hasta el final había que estar, había que tener paciencia.



Militao, MVP del partido

Me alegro por él, ha tenido paciencia, cuando no jugaba estaba tranquilo, trabajaba, esperando su oportunidad. Y lo está haciendo muy bien, ha marcado un gol y ha tenido dos o tres en la primera parte.



Celebración eufórica

He celebrado tanto el gol porque me alegro por mis jugadores. Ha sido una liberación. Cuando en la primera parte tuvimos varias ocasiones y no la metíamos seguíamos pensando que lo íbamos a conseguir.





Hazard

Lo he visto muy bien. Es la primera vez que juega de inicio desde el mes de enero y creo que ha estado bien. Estoy contento con su partido. Me gusta su conexión con Benzema.



Descansos a Modric y Kroos

Luka y Toni han descansado e igual hemos ganado así que estamos contentos. Me alegro por ellos y también por los que han jugado en su lugar porque gracias a ellos hemos conseguido la victoria de hoy”.



Lesión de Varane (salió al mediotiempo)

Él me dijo que era poca cosa y espero que sea así. Hablé con él después del partido y esperemos que pueda estar con nosotros aunque ahora nos tenemos que centrar en descansar.



Bajas por lesión

Nos han pasado muchas cosas pero bueno, estamos ahí. Con dificultades hoy hemos conseguido tres puntos más y faltan cuatro partidos. Vamos a pelear hasta el final. Se puede.



Rendimiento físico

Yo creo que estamos muy bien físicamente y anímicamente pero también porque cuando terminamos el partido estamos pendientes de la recuperación. Todos los detalles son muy importantes para nosotros.