Atacan a Mourinho tras fichar por la Roma: "Es lo peor de lo peor, solo quiere dinero; es un anti fútbol"

No es secreto que el polémico entrenador José Mourinho ha entrado en un calvario en los últimos años tras ser despedido del Chelsea, Manchester United y Tottenham Hotspur, fracasando en los últimos dos.



El martes se hizo oficial la llegada del portugués al AS Roma de la Serie A donde prepara un proyecto ganador, pero con muchos detracteros junto a ello, tal como a la ex estrella italiana de la Juventus y Milan, Paulo Di Canio, quien arremetió contra “The Special One”.



"Mourinho es lo peor de lo peor, eso es lo que ha conseguido la Roma. Sólo quiere dinero. Ni siquiera jugar al fútbol, es un anti fútbol. Entiendo la necesidad de contratar a un gran nombre, pero esto es lo mismo que elegir a un gran jugador al final de su carrera. Vale recordar que en los últimos cuatro años lo despidieron tres veces, obligado a abandonar todos los lugares por incompatibilidad con todos ellos", dijo el ex futbolista.





"Puede que a los periodistas les encanten las conferencias porque causarán polémica, pero déjame decirte algo: reconstruir un equipo, él era el peor entrenador al que podían haber ido. Me siento libre de decir esto, porque era mi favorito hasta hace siete años”, culminó Di Canio.



Mourinho regresa a Italia tras una dorada época en el Inter de Milán donde consiguió un triplete en 2010. Residirá en la capital por tres años para reemplaza a su compatriota Paulo Fonseca.