Real Madrid al acecho: ¿Cómo está la tabla de la Liga de España antes del trascendental partido entre Barcelona y Atlético?

Llegó el partido más trascendental de la Liga de España en su temporada 2020/21. Barcelona y Atlético definirán todo en el Camp Nou.

La competición está abierta para cualquiera de los dos, pero el Real Madrid también está al acecho, aunque no tendrá un encuentro fácil en la jornada.



El Sevilla viene golpeado y buscará volverse a meter a la lucha por el título con una victoria en el Di Stéfano, los de Lopetegui la tienen complicada, pero no imposible.



Atlético tiene el destino en sus manos, una victoria lo haría quitar al Barcelona en la lucha por el título, en cambio un gane culé pondría arder todo ya que superaría a los colchoneros en la clasificación.

Real Madrid tiene dos ventajas, un empate entre azulgranas y colchoneros o una victoria del Barca sumado a un triunfo ante los sevillanos en el Di Stéfano los haría líderes porque les ganó la serie a ambos equipos.



JORNADA DE LA LIGA DE ESPAÑA



-Barcelona vs Atlético (sábado - 08 de mayo - 8:15 A.M)

-Real Madrid vs Sevilla (domingo - 09 de mayo - 1:00 P.M)



ASÍ MARCHA LA TABLA DE LA LIGA