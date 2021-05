¿Y el Barcelona? Neymar se pronuncia y explica por qué decidió quedarse en el PSG

Tras los interminables rumores sobre su salida, la estrella brasileña, Neymar, renovó por tres temporadas, hasta 2025, su contrato con el PSG, al que llegó en 2017 convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del fútbol (270 millones de dólares).

Tras la firma de su nuevo contrato, Neymar habló para la página oficial del club francés.

"Estoy muy feliz, muy feliz de quedarme en París. La verdad es que estoy muy contento de quedarme aquí muchos años, de participar en el proyecto del club, de ganar títulos, de hacer realidad nuestro mayor sueño que es la Champions. Por eso estoy feliz de quedarme en el club, de ser parte de su historia y de extender mi contrato", dijo Neymar sobre su renovación.

Asimismo, a Neymar le preguntaron sobre las razones que lo llevaron a renovar con el PSG en medio de los rumores de una posible salida rumbo al Barcelona.

"La primera razón por la que tomé esta decisión es simplemente la felicidad. Es una alegría formar parte de este grupo, de este equipo, del Paris Saint-Germain. Y luego, por supuesto, está la afinidad que he creado con el club, el trabajo que hacemos a diario, los jugadores que hoy están en la plantilla y un excelente entrenador que sin duda nos ayudará. Todas estas cosas te hacen creer aún más en el proyecto", expresó.



Neymar se muestra feliz por su renovación con el PSG.

¿En qué ha cambiado Neymar? Fue otra de las interrogantes para el brasileño y esto dijo: "En 4 años he cambiado mucho, he aprendido mucho. También sucedieron cosas que no deberían haber sucedido. Tuvimos peleas, algunos momentos tristes, pero la evolución dentro del club ha sido genial. Estoy feliz, orgulloso de ser parte de la historia del Paris Saint-Germain. Creo que mejoré como persona, como ser humano y también como jugador. Así que estoy muy feliz de ampliar el contrato, de ser parte de la historia de París y espero poner aún más trofeos en la vitrina del Paris Saint-Germain".

¿Atraer a Messi?

"Es alguien muy simpático, muy feliz. Se entiende bien con todo el mundo, es un fenómeno en el campo pero es un compañero top", señaló a la AFP en noviembre el defensa español Juan Bernat.

En el aspecto económico, pocos clubes serían capaces de pagarle un salario de 36 millones de euros (43 millones de dólares) por temporada, según reveló la investigación Football Leaks, en un contexto marcado por las duras consecuencias económicas de la pandemia.

En la parte negativa de su periplo en el PSG, dominador en la escena nacional, están sus numerosas lesiones, lo que le ha alejado de leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, a los que parecía llamado a sustituir como referente mundial.

Ahora el objetivo del PSG será equilibrar su plantilla y rodear a Neymar de un equipo del máximo nivel para competir en la escena europea. Y además renovar a Mbappé, cuyo contrato también finaliza en 2022.

Y como una posibilidad, el sueño de atraer a su amigo Messi a París. Neymar nunca ha escondido el interés por reencontrarse con su antiguo socio, que acaba contrato en poco más de un mes y no tiene claro si seguirá en el Barcelona.