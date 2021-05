¿Tira la toalla? La tajante reacción de Piqué tras empatar contra el Atlético y complicarse en LaLiga

Luego del empate a cero entre Barcelona y Atlético, Piqué habló para Movistar y analizó un resultado que los deja muy complicado para alzar el título de LaLiga. Pero pese a ello, el central entiende que nada está acabado todavía y que hay que remar hasta el final.

''Hay que ganar el martes y los dos siguientes'', dijo el experimentado defensor, que estuvo a punto de marcar, pero Oblak evitó la caída de su portería con una espectacular parada.

''El Atlético es de los mejores defensores de LaLiga y cuesta generar ocasiones contra ellos. Las claras las tienes que aprovechar. Una de ellas la saca Oblak a Leo con los dedos y, en la segunda, Ousmane ha tenido otra al final. Creo que ante el Atlético hemos generado lo suficiente para hacer un gol'', añadió el zaguero.

Y valoró: ''Ha sido un partido muy competido, pero no creo que hayan sido más ambiciosos que nosotros. Ha habido fases en las que hemos tenido más la pelota y en otras han dominado más ellos. En la segunda nos hemos encontrado mejor sin tener mucho el control del partido, pero generando ocasiones''.

Por último, Piqué dejó claro que no tira la toalla. ''Puede pasar de todo, está totalmente abierto. El Madrid, ganando cuatro partidos es campeón. Me gustaría ver si alguien es capaz de ganar cuatro seguidos. Si ganamos los tres partidos, me veo con opciones'', explicó.

Además, asume que ''no tengo una bola de cristal, no sé qué va a pasar, pero como club e institución, vamos a luchar hasta el final. No dependemos de nosotros porque no hemos hecho los deberes. Veníamos compitiendo muy bien desde que empezó el año y nos ha dado para poder competir hasta el final, objetivo principal del club''.