El 'recadito' de Koeman al Real Madrid por la polémica ante Sevilla y por qué han dejado puntos en casa

El Barcleona se mide este martes al Levante de visita y Ronald Koeman habló en rueda de prensa sobre esa tercera final en busca de LaLiga. El técnico azulgrana reiteró que todavía tiene un año más de contrato y no ha querido entrar en detalles sobre la polémica del Real Madrid con los árbitros y el VAR por la polémica jugada que se dio ayer en el empate contra Sevilla.

Título de liga

''Vamos a luchar hasta el último momento por ganar LaLiga. No está en nuestras manos, pero no podemos cometer ningún fallo''.

Partido ante Levante

''LaLiga está muy igualada, nos cuesta por muchas cosas acabar bien, por el físico de los jugadores, muchos partidos, presión de ganar... Pero también los rivales ponen en dificultades. Hay que sobrevivir, analizar y preparar los partidos. Cada vez quedan menos''.

Su futuro

''No es para contestar ahora. Me gustaría contestar en el último partido. No hay que buscar cosas que no hay. Desde el primer día el presidente me ha mostrado su confianza y, si alguien puede decidir es él. El futuro para mí no es para estar muy preocupado porque he firmado dos años como entrenador. Hemos quedado para hablar después de la temporada, nos faltan dos semanas y tres partidos''.

Jugar antes

''Da igual, depende del resultado. Hemos tenido jornadas que hemos sido los últimos, ahora uno de los primeros... pero depende del resultado''.

Real Madrid-Sevilla

''Vi los primeros 20 minutos del Madrid y después el Milán contra Juventus porque me pone un poco nervioso verlo. Prefiero ver otro partido y saber el resultado cuando termina''.

Los árbitros y el VAR

''Si hay alguien que es mejor que no hable sobre el arbitraje soy yo. Ya dije lo que pienso, mi opinión no ha cambiado. Si el Madrid piensa que fue perjudicado, es su problema. Lo único es que, como entrenador, llega un momento que no sabes cuándo es mano''.

La Superliga europea

''No puedo opinar porque no estuve metido en ese tema. Es un caso de UEFA, no sé si sea capaz o no. Tampoco en este momento me interesa''.

Seguidilla de partidos

''Pasa factura. Jugar en tu campo sin público cuesta todavía más porque no tienes la ayuda de tus aficionados en los momentos complicados del partido, creo que por eso hemos dejado muchos puntos en casa. El número de los partidos no es normal, es un tema que lo hemos hablado hace mucho tiempo. Todos los equipos ahora llegan muy justitos''.

¿Se le ha escapado LaLiga?

''No, con los empates estamos aún en la misma situación. No hay que pensar más en los demás porque siempre lo primero es ganar los partidos''.