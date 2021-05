Echan fuego en el Real Madrid: ''Nos han robado en nuestra propia casa, es una pu** vergüenza''

El duro empate conseguido por el Real Madrid ante el Sevilla en el Di Stéfano dejó tocada a la plantilla merengue, que se siente perjudicada por el trabajo arbitral de las últimas jornadas.

Un penal de Militao a favor del Sevilla desde el córner tuvo que ser revisado por el VAR cuando el árbitro ya había sancionado penal a favor del Real Madrid segundos más tarde en una jugada que recorrió todos los medios deportivos del mundo.

Esta acción provocó que los jugadores del conjunto blanco se marcharan enfurecidos al vestuario tras acabar el encuentro con el 2-2 que los deja ahora dependiendo de otros resultados para conseguir LaLiga a falta de tres fechas.

Edu Aguirre, periodista español de 'El Chiriguito' y que maneja información de primera mano del Madrid, aseguró ayer que los dirigidos por Zidane explotaron en el camerino porque creen que fueron afectados por el arbitraje de Munuera Montero.

''Me han dicho una frase de un futbolista: 'Nos han robado en nuestra propia casa, es una pu** vergüenza'. Esto lo dice un jugador del Real Madrid. Florentino Pérez ha bajado a saludar a los jugadores uno por uno, pero me cuentan que el presidente está bastante enfadado al igual que Zidane'', reveló el reportero.

Y es que el propio Zizou se fue hacia el árbitro tras el pitazo final para que le explicaran por qué le pitaron la mano a Militao dentro del área cuando el defensor había saltado de espaldas. El francés aseguró posteriormente en rueda de prensa que no le convenció lo que le dijo el juez.

Duro mensaje de Carvajal tras el empate ante Sevilla

''Sí, muy enfadado. Me tienen que explicar las reglas de los penaltis. Hablé con el árbitro, me ha dado una explicación y ya está. Me ha dicho que era mano de Militao y en la otra no había mano. Es muy complicado, porque hicimos un gran partido y merecimos mucho más. No me gusta hablar de los árbitros, pero hoy la sensación no es buena'', lanzó el entrenador.

Cabe recordar que una jugada muy similar se produjo el pasado 24 de abril en el empate sin goles entre Real Madrid y Betis. Una clara mano de Miranda dentro del área no fue sancionada como penal a favor de los blancos y el árbitro de VAR en ese duelo era González González, el mismo que ayer sí comunicó desde el videoarbitraje que había pena máxima contra el merengue.