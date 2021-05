Pochettino, DT del PSG, y su respuesta cuando le hablan sobre el fichaje de Sergio Ramos

Sergio Ramos culmina contrato con el Real Madrid en junio del 2021. El defensor y capitán del club merengue no ha abordado su renovación con el club español y ya muchos medios comienzan a hacer eco de ello hasta el hecho de vincularlo con el PSG de Francia.



En la intimidad del París SG que dirige el argentino Mauricio Pochettino, no se habían pronunciado al respecto, esto por el respeto que ambos clubes se tienen, sin embargo este lunes precisamente el entrenador de los parisinos fue quien dio un paso al frente y habló de eso.



Pochettino fue muy comedido en su exposición sobre la hipotética llegada de Sergio Ramos a su PSG y dejó el mensaje en el aire, ya que no confirmó ni tampoco desmintió.





Quedan 50 días para que Ramos quede libre, usted le abre las puertas del PSG a Sergio Ramos, le consultaron. "No voy a contestar esa pregunta porque cualquier cosa que diga será malintepretada y sacada de contexto y no quiero generar ningún tipo de expectativa ni otra situación que sea contraproducente y negativa para mi club, ni tampoco afectar a otro club porque hablamos de un jugador del Real Madrid", se limitó a decir Mauricio Pochettino, extécnico del Tottenham de Inglaterra.

Sergio Ramos incendió las redes sociales luego de celebrar la renovación de contrato de Neymar Jr. por el PSG, algo que generó mucho y que dio pauta para aalimentar más ese rumor de que el de Camas se integrará a las filas parisinas a partir de este vernao.