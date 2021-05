¿Y Barcelona? Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de España tras el sufrido gane del Atlético

Atlético venció de manera sufrida a la Real Sociedad en la jornada 36 de la Liga de España y les sacó más ventaja a sus perseguidores por el título.

El cuadro del Cholo Simeone derrotó 2-1 a su rival con goles de Carrasco y Ángel Correa. Los colchoneros alcanzaron los 80 puntos en la temporada.



Con su victoria le sacó cuatro unidades de ventaja sobre el Barcelona y cinco más que el Real Madrid, quienes tienen un partido menos.



Los merengues juegan este jueves contra el Granada de visita y deben sumar para no perderle la pisada al Atlético en la tabla.

JORNADAS RESTANTES:



Fecha 38

Atlético vs Osasuna

Athletic vs Real Madrid

Barcelona vs Celta de Vigo

Fecha 39

Valladolid vs Atlético

Real Madrid vs Villarreal

Eibar vs Barcelona



ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES