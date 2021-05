Granada y Real Madrid, una 'final' blanca que podría marcar el destino de La Liga de España

A menos de 270 minutos para que termine su participación en la temporada, Real Madrid continúa con aspiraciones reales al título por La Liga de España la cual disputará hasta el último segundo con el líder Atlético, pero para ello deberá ganar todos sus duelos restantes, empezando por el de hoy ante el Granada.

En el Estadio Nuevo Los Cármenes el conjunto de Zinedine Zidane buscará reponerse de su tropiezo sufrido ante el Sevilla el cual le hizo imposible tomar el liderato. El conjunto granadino se juega su última carta para optar por un boleto a competencias europeas.



Son 30 unidades las que separan a ambos equipos, Real Madrid con 75 y Granada con 45, esto conseguido en 35 juegos disputados. En su respectivo enfrentamiento por la primera vuelta del campeonato, fue el conjunto merengue quien se llevó la victoria en un sufrido encuentro que ganaron por 2-0.





Otro tropiezo para ambas escuadras podría significar la culminación de la campaña a falta de dos partidos, y lo cierto es que el empate no les conviene, por lo que veremos un aguerrido encuentro de dos conjuntos con estilos de juegos parecidos.

Cabe destacar que el Granada fue el rival que le impidió al Barcelona alcanzar el liderato, pues en su respectivo duelo pendiente disputado el jueves 29 de abril, los granadinos vinieron de atrás para ganar 1-2 en el Camp Nou a los de Koeman y cambiarle la cara a la liga española.

"Podemos ganar la liga o no, pero lo que es importante para nosotros es darlo todo en cada partido. Es lo que hemos intentado hacer. Nuestro objetivo son los tres partidos que faltan y, de todos modos, no es una mala temporada. Una mala temporada para mí es no darlo todo en el campo”, comentó Zidane en conferencia previo al juego.



Ficha del partido



Hora: 2:00 de la tarde hora hondureña



Transmite: Sky Sports



Estadio: Los Cármenes, Granada



Posibles alineaciones



Granada: Escandel; Foulquier, Sánchez, Pérez, Quini; Vico, Gonalons, Eteki, Machís; Molina, Suárez.



Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Militao, Miguel; Casemiro, Kroos, Valverde; Vinicius Jr., Hazard, Benzema.