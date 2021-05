Exfigura del Real Madrid suelta un latigazo: ''Lo de Hazard me da pena, entra sin hacer nada''

Después de la victoria del Real Madrid en Granada, la exfigura del conjunto blanco, Pedja Mijatovic analizó en 'El Larguero' algunos aspectos del partido y otros asuntos. Por ejemplo, habló de la situación general de Eden Hazard y fue muy duro contra el belga.

Repasá la tabla de posiciones de la liga española

''Lo de Hazard me da pena. Entra sin hacer nada en concreto. No sé si el chaval podrá recuperar su estado de forma, no soy muy optimista. Me da pena: todos sabemos cómo era cuando estaba en el Chelsea'', dijo el exdelantero de ahoar 52 años.

Respecto a los jóvenes atacantes brasileños del Madrid, aseguró que ''Rodrygo hoy es muchísimo mejor que Vinicius. Vinicius también aporta con su velocidad, pero tiene que trabajar el miedo cuando pisa el área''.

También comentó la 'sospechosa' ausencia de Marcelo en la lista. ''¿Lo de Marcelo? Me lo tengo que creer. Que hoy no vaya ni convocado, me imagino que tendrá un problema físico, si no sería muy chocante''.

Sobre el encuentro, dijo que ''Zidane ha planteado novedades muy positivas. Sangre fresca. Igual hay que contar con ellos para la próxima temporada. El equipo muy bien, con buen juego''.

El verdadero precio que pagó el Madrid por Hazard

Miguel Gutiérrez es una de las caras nueva que mostrado Zizou en su 11 titular y Mijatovic no dudó en elogiarlo: ''Me ha sorprendido positivamente, tiene mucha personalidad y calidad''.

Finalmente, señaló acerca de la pelea por el título que ''el favorito ahora es el Atlético de Madrid porque depende de sí mismo. Pero en el fútbol todo es posible. Contra Osasuna, que no se juega nada, pero también contra el Valladolid que lucha por salvarse''.