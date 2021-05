Koeman previo al penúltimo partido de LaLiga: se siente maltratado y manda a futbolista al Barça B

Ronald Koeman habló en la previa del Barcelona-Celta que se jugará mañana en el Camp Nou. El cuadro azulgrana se aferra a las mínimas opciones para conseguir el título a falta de solo dos fechas, pues depende mucho de lo que hagan Atlético y Real Madrid. El entrenador explicó que su futuro quedará claro hasta final de temporada y que Óscar Mingueza jugará con la filial para disputar el playoff de ascenso a Segunda División.

Ganar LaLiga

''Creo que lo importante es creer, seguir, ganar y esperar. Sabemos que las opciones de ganar son pequeñas, pero si todavía hay posibilidades hay que ganar y esperar''.

No tira la toalla

''No hemos tirado LaLiga, si analizas la temporada estuvimos a 13 puntos y remontamos con mucho esfuerzo. El Real y Atlético también perdieron puntos. Contra el Granada perdimos una gran oportunidad, eso es cierto''.

Su futuro

''No puedo explicar mucho de lo que pasó en la reunión con Laporta. Hemos hablado del Barça, del equipo, de los últimos resultados. Hemos quedado para hablar cuando acabe la temporada''.

Estado anímico

''Hay que analizar la temporada entera. Estamos decepcionados. Pudimos ser líderes. Es importante para un entrenador tener la confianza del club y quiero seguir si es así. Ya veremos al final de temporada. Quiero seguir, estoy contento, pero hay mucho margen de mejorar cosas. El camino no acaba este curso. Hay cosas mejoradas, datos impresionantes, pero me gustaría hablar al final. En dos semanas se pasa de todo perfecto, a todo horrible. Y no es justo. No pienso en lo que va a pasar''.

Vestuario

''Me siento muy apoyado por parte del vestuario. Y es complicado. Intento hablar y tomar decisiones. Siempre pienso en el club. Dejo jugar a Mingueza con el filial a pesar de nuestra situación. Hay que dar las gracias al jugador''.

Futbolistas

''No estoy decepcionado con los jugadores. Ha sido una temporada complicada. Hay cinco o seis futbolistas que han jugado 35-40 partidos. He intentado sacar lo mejor. Creo que la afición ha visto un equipo que ha hecho partidos fantásticos. El equipo ha demostrado tener hambre, aunque en algunos partidos no hemos estado al nivel. El bloque tiene futuro, si podemos fichar se puede estar ilusionado con el equipo el año que viene''.

Maltratado

''Sí, me siento maltratado en las últimas dos semanas, si analizas la temporada por las dos últimas semanas. Hay que analizar la Copa, que aún luchamos por LaLiga, los jugadores... he oído en los medios que lo hicimos muy mal y no estoy de acuerdo''.

Fichajes

''No es el momento de hablar de este tema, nos faltan dos partidos. Estamos trabajando y hay que respetar a los jugadores que tenemos''.

Cosas a mejorar

''Me gustaría que los centrocampistas marcaran más goles. Necesitamos más jugadores con más goles, no sólo Messi. Somos el segundo equipo de Europa con más goles, sólo está el Bayern por encima. Somos los más ofensivos, en oportunidades, balón... igual que el City. Nuestra mentalidad es atacar y tener el balón. Hay que mejorar en cosas como la llegada de los centrocampistas y su efectividad. Y en los de arriba. También nos ha faltado Ansu Fati''.