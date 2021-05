Zidane, tras seguir con vida en LaLiga: ''Cómo voy a decirle a los jugadores que me voy ahora...''

Zinedine Zidane se fue muy satisfecho de San Mamés luego del triunfo del Real Madrid que todavía lo deja con vida para el título liguero en la última fecha. El francés fue consutaldo por su futuro y asegura que todavía no ha comunicado nada sobre la situación.

Repasá la tabla de posiciones de la liga española

La última fecha

''Vamos a jugar nuestro partido, vamos a tener un partido complicado contra el Villarreal, nos tenemos que concentrar en nosotros''.

Su futuro

''Cómo voy a decir a los jugadores que me voy ahora, si nos jugamos la vida y voy a decir que me marcho. Contar cosas fuera se puede contar todo lo que quieras, no voy a decirle nunca eso a mis jugadores. A final de temporada veremos, pero ahora estoy con esto y a por el último partido''.

Otro polémico penal

''Ya lo hemos hablado y no quiero meterme otra vez con eso. Creo que el árbitro hace su trabajo lo mejor posible y ya. Es verdad que dicen que hay una mano, pero yo hago mi trabajo y el árbitro intenta hacer su trabajo''.

Hazard

''No pasa nada con Eden, juegan otros de momento. Tengo que elegir un once y nada más. Está aportando como todos, entra, sale... Yo tengo que elegir cada semana un once''.

Nacho

''Claro que tiene que acabar su carrera en el Real Madrid. Dices que es un jugador que no hace ruido, pero claro que hace mucho ruido. Es un jugador top y se merece acabar aquí''.