¿Dirigirá al Barcelona la próxima temporada? Así responde Xavi Hernández en su llegada a España

Una vez finalizada su temporada con el Al Sadd de Qatar, el técnico español Xavi Hernández arribó a España para pasar unos días de vacaciones. Lo hizo acompañado de su familia dispuesto.

VER MÁS: Tabla de goleadores de LaLiga de España 2020-2021

Y es que después de dos años sin estar en la Ciudad Condal, el ex futbolista llega en un momento difícil para el Barcelona, que acaba de perder todas sus opciones de ser campeón.

El arribo de Xavi a Barcelona saltó las alarmas y desde ya comenzaron a ponerlo en la órbita del club que preside Joan Laporta, aunque el exjugador del mismo club desmintió cualquier posibilidad de llegar al club.



Ronald Koeman está muy cuestionado y Laporta podría cesarlo en los próximos días, aduce la prensa española. En su llegada, Xavi no quiso hablar mucho. "Yo no sé nada, he venido aquí de vacaciones". Fue lo único que dijo a los periodistas que estaban en el aeropuerto esperando su llegada. No quiso decir nada más y se marchó rápidamente con su familia.





De quererlo el Barcelona, tendrá que trabajarlo, pues Xavi Hernández acaba de renovar su contrato con el Al Sadd, aunque esto no sería impedimento para que pudiera entrenar al Barcelona. El club catarí es consciente que puede producirse ese interés del club azulgrana y no pondría impedimento para su marcha. Entre el ex futbolista y su actual club todo estaría ya hablado.