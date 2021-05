La Copa Libertadores, en etapas decisivas: se definen los clasificados a los octavos de final

Con cuatro jornadas disputadas, apenas dos equipos ya lograron el pase a la próxima fase: el Palmeiras (ganó todos los partidos hasta el momento) y el Atlético Mineiro (acumula tres victorias y un empate).

Además, otro elenco que también está prácticamente en octavos de final es el Flamengo, que necesita solamente un punto para asegurar la clasificación.



Por otra parte, en el grupo E las cosas parecen definidas: Racing y el San Pablo (ambos con 8 puntos), les sacaron una buena ventaja al Rentistas (3) y al Sporting Cristal (1), por lo que están virtualmente adentro. Ahora, el único que puede tener una mínima chance es el equipo uruguayo, pero su panorama es muy poco alentador.



Algo relativamente similar ocurre en el grupo D, con el Fluminense (8 puntos) y River (6) muy encaminados. De todos modos, ambos elencos no deben descuidarse, ya que el Junior (3) y el Independiente Santa Fe (2) pueden arrimarse, aunque todo parece controlado para el Fluzao y el Millonario.



En relación al grupo C, llamativamente Boca Juniors está fuera de la zona de clasificación, por detrás del Santos y el Barcelona. Igual, el “Xeneize” depende de sí mismo y no debería tener problemas en vencer al equipo ecuatoriano y al accesible The Strongest de Bolivia.



En el grupo F, Argentinos Juniors está dando el golpe con actuaciones muy convincentes, siendo el puntero con 9 puntos. Por su parte, la Universidad Católica y Atlético Nacional también pelean la clasificación, mientras que Nacional de Uruguay está un poco más relegado.



Sin duda, el grupo más reñido es el B, con una paridad increíble: todos los equipos tienen 6 puntos (el Inter, el Always Ready, el Olimpia y el Deportivo Táchira), lo cual es una rareza para destacar. El Inter lleva una mínima ventaja, ya que es el líder por la diferencia de gol.



PRINCIPALES CANDIDATOS



Por historia y actualidad, los grandes candidatos son los equipos argentinos y brasileños, acostumbrados a lograr el título en la Copa Libertadores. Tal es así que, salvo en el 2016 (cuando se consagró el Atlético Nacional), los últimos campeones fueron clubes de Argentina y Brasil.



Asimismo, las principales casas de apuestas deportivas suelen dar como favoritos a los equipos emblemáticos de estos mencionados países, que son River, Boca Juniors, Palmeiras, Flamengo, Santos, Inter de Porto Alegre o Atlético Mineiro, entre otros. En este sentido, la web de SportyTrader analizó minuciosamente las 23 mejores casas de apuestas y ofrece un completo análisis de cada una de ellas, una buena opción para saber qué ofrece cada casa de apuestas.



Entre los favoritos, se puede mencionar que el Palmeiras es el actual campeón (luego de vencer al Santos por 1-0 en la última final). Además, el Verdao ganó todos sus partidos en lo que va de la competición y parece muy firme. El elenco de Abel Ferreira puede llegar nuevamente a las instancias decisivas.



Otro de los grandes candidatos es River. Con la mística de Gallardo, el conjunto argentino viene siendo uno de los principales animadores en Sudamérica, logrando la Copa Libertadores en 2015 y 2018. Además, obtuvo la Copa Sudamericana en 2014. Por el momento, está invicto y con chances de clasificar a los octavos de final.



Por otra parte, Boca Juniors siempre es un rival de cuidado por su prestigio, aunque lleva muchos años sin consagrarse a nivel internacional. También hay que tener en cuenta al Flamengo, anteúltimo campeón del torneo y de gran campaña hasta el momento.

Se viene una definición apasionante y emotiva en esta fase de grupos. Habrá que ver si hay lugar para sorpresas o batacazos.