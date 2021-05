Zidane en su última conferencia de la temporada: ''El Real Madrid puede ser mejor equipo sin mí''

Zinedine Zidane brindó su última rueda de prensa de la temporada. El técnico francés habló del partido de mañana contra el Villarreal, donde buscarán el milagro para revalidar el título de LaLiga y nuevamente fue consultado por su futuro.

¿Su último partido con los blancos?

''Vamos a dejarlo todo en el campo y vamos a intentarlo. Al final lo más importante no es que yo u otro siga, lo importante es el equipo y lo que queremos conseguir y lo que nos anima. Es la verdad. Para nosotros es lo único, el partido de mañana. Con todo lo que ha pasado este año vamos a hacer un partido de gran nivel''.

¿Cumplirá su contrato o se marchará?

''Otra vez. Nosotros vamos a jugar mañana. Lo importante es el partido de mañana. No es el momento de hablar. Toda la energía está en el partido de mañana. Sé que para vosotros es importante otra cosa y lo respeto''.

La plantilla

''Quiero muchísimo a mis jugadores, ellos me han salvado. Estoy agradecido''.

Sergio Ramos

''Va a estar con nosotros mañana''.

El apoyo de los aficionados puede influir en su decisión

''Me llega el apoyo de la gente, también cuando jugaba. Pienso que siempre he dado todo para el Real Madrid porque es lo mejor que me ha pasado. Jugar aquí. Son casi 20 años. Claro que cuando la gente te dice algo bueno te llega''.

Hazard

''Algo tiene, poca cosa, pero si no entrena hoy con el equipo es por algo''.

¿Qué piensa de sus jugadores?

''Lo han dado todo, siempre, pese a las lesiones, Covid, muchas cosas. Pero no les puedo reprochar nada. Quizá a mí sí, porque soy un ganador y soy muy crítico conmigo mismo. Puede parecer que no me importa, pero no es así. No me gusta perder. Ellos lo han dado todo''.

La temporada

''Es el día a día y es lo que nos anima también. Tenemos la gran suerte de estar en este gran club y aprovecho cada momento. Es verdad que esta temporada es complicada y estamos ilusionados en conseguir la Liga''.

Su reivindicación

''En ese momento me habías criticado muchísimo. Dije que nos dejarais trabajar porque somos campeones de Liga y se merecían luchar hasta el final y hacer balance al final. Eso es lo que dije y cambiamos juntos las cosas y lo estamos llevando hasta el final. Vivimos para estas emociones''.

¿Llevaría a Ramos a la Eurocopa?

''No soy el seleccionador, pero yo siempre me llevaré a Sergio, siempre lo da todo''.

¿El Madrid puede ser mejor equipo sin Zidane?

''Seguro... segurísimo''.

La vuelta de Benzema con Francia

''Estoy feliz por él porque es lo que quería. Pero no he tenido nada que ver. Espero que le dejen tranquilo. No decir que si no gana Francia la Euro no vamos a hablar de Benzema''.