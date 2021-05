Otro galardón más: Keylor Navas, elegido como el mejor portero de la Ligue 1 de Francia con PSG

El costarricense Keylor Navas, portero del París Saint-Germain, fue elegido como el mejor en su posición en la temporada 2020-21 por sus compañeros, anunció este viernes el difusor de la Ligue 1 Canal +.



Navas había sido nominado junto a Mike Maignan (Lille), ganador en 2019 -en 2020 la temporada se anuló por la pandemia-, Anthony Lopes (Lyon), Benjamin Lecomte (Mónaco) y Steve Mandanda (Marsella).





El líder Lille y el PSG, separados por un punto, se juegan el título el sábado en la última jornada. Maignan, al frente de la defensa menos goleada del torneo, parecía el favorito para el trofeo, pero finalmente ha sido Navas el ganador.

"Me toca dar las gracias a los que votaron por mí. Ha sido un año bastante bueno, en el que he tratado de dar lo mejor de mí, que es lo que me deja más tranquilo", dijo el tico tras ganar el reconocimiento.

"Es joven y todavía tienen que aprender muchas cosas, ha demostrado que está en forma, que trabaja fuerte y con humildad. Tiene todo para convertirse en un gran portero", declaró Navas sobre Maignan en Canal +.