¿Es Messi el mejor del mundo? La tajante respuesta de Vidal y quiénes son los dos delanteros de mayor peso

Arturo Vidal, que nuevamente se consagró campeón en la Serie A pero esta vez con el Inter, concedió una entrevista a TNT Sports de Chile en la que se refirió a Messi, de sus objetivos de cara al futuro y también mencionó quiénes son los dos mejores '9' del momento.

Consultado sobre si su excompañero y capitán del Barcelona es el mejor futbolista del mundo, Vidal fue contundente.

''No hay comparación posible con Messi. Es hasta extraño hablar de si Leo es el mejor o no. Es como si no fuera de este planeta'', aseguró el mediocampista

Todavía sobre el '10' azulgrana, Vidal reivindicó las Copas América que Chile le arrebató a la Albiceleste y que dejó al delantero sin ganar ningún título con la selección mayor, por ahora.

''Lo conocí como persona, lo conocí como rival, entrené con él... las dos Copas América que ganamos contra Argentina, tiene muchísimo mérito al estar Messi como rival'', opinó.

Por último, Vidal, que insistió en su ''sueño'' de militar en el Flamengo antes de dar por finalizada su carrera, tiene claro cuáles son los dos mejores delanteros del mundo.

''Hoy por hoy, Luis Suárez y Lewandowski son los mejores'', señaló antes de remarcar que tanto Lukaku como Lautaro Martínez pueden alcanzar ese nivel si siguen en la buena línea.