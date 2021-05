Koeman lanza dardo a los pesos pesados del Barcelona: "Con todo respeto, hay muchos jugadores mayores"

Barcelona ganó 1-0 a Eibar en un insignificante juego y finalizó otra temporada sin conquistar La Liga de España, la cual fue ganada por el Atlético de Madrid a su rival Real Madrid en la última jornada.

Ante ello, el entrenador blaugrana, Ronald Koeman, alzó la voz, comentando que la plantilla necesita una revolución ya que hay muchos jugadores mayores. Además, se pronuncio respecto a su futuro en el Barcelona.

Esto fue lo que dijo tras el último juego de la temporada.

¿Cómo se siente?



Es importante ganar el último partido. Nos vamos con una sensación mejor que si no hubiéramos ganado. Hemos salido con Frenkie de central porque el Eibar presiona bien arriba, pero nos ha costado mucho crear peligro. En vez de ir hacia arriba, íbamos hacia atrás. Hicimos los cambios para cambiar el partido y lo hicimos. Y al final lo ganamos.



¿Hasta qué punto era importante anímicamente cerrar LaLiga con victoria y por su futuro?



Somos el Barça y se espera que ganemos partidos. Hoy hemos cumplido con un juego que no ha sido brillante, sin muchas oportunidades de gol... Hemos creado poco peligro pero sabemos nuestras armas y nuestros puntos débiles. Quiero destacar la energía que ha puesto el equipo en un momento complicado porque llevábamos semanas con partidos en los que hemos perdido puntos y os jugadores no han tenido días tranquilos en los últimos días. Hay que destacar la profesionalidad de este equipo.



¿Hasta qué punto le sabría mal que hubiese sido el último partido?



Pienso que no será el último. Tengo contrato y no sé. Habláis mucho sobre este tema pero estoy tranquilo. Si hay que el club quiere cambiar, me tiene que hablar.





¿Le consuela que el Madrid acabe la temporada en blanco?



Hay que mirar a uno mismo. Quiero felicitar al Atlético de Madrid por su temporada y por ser campeón. Ha sido el equipo que ha pasado más tiempo líder. Tiene una plantilla muy bien hecha. Felicitaciones, y nada más.



¿Cuándo espera saber si va a ser el entrenador del Barça la próxima temporada?

Es humano que, cuando llevas un tiempo contestando las mismas preguntas, te cansas.



Usted planifica para la próxima temporada. ¿Cree que esta plantilla necesita una revolución?



Cuando llegamos al Barça, cogimos una plantilla que estaba hecha. El único fichaje que hicimos fue el de Dest. Para mí, esta plantilla no está hecha con el nivel que nosotros queremos tener en el Barça. Está claro y mucha gente del club piensa así. Y estamos intentando mejorar la plantilla. Con todo el respeto, hay jugadores mayores que todavía han dado. Hay jugadores jovenes. La plantilla no está hecha. Y no se puede hacer el cambio en una sola temporada. Este es el equipo que más goles ha marcado, pero el porcentaje que tuvimos ha sido inferior al que tiene que tener un equipo como el Barça.



¿Qué nota le pone a la temporada?



Ya lo dije ayer. El problema es que cuando ganamos la Copa y remontamos en la Liga, la gente se enchufó con el equipo. Perdonamos en dos o tres partidos en los que pudimos ser líderes. No ganamos y hay que aprender. Pero, repito, si en agosto me dice que lucharemos por un título y ganaremos otro, lo firmo. Pero durante la temporada queríamos más, y las esperanzas fueron demasiadas. Pero es así. Así pienso. La temporada no es mala, ni mucho menos. No es la mejor que pudimos hacer, pero no se puede pedir un doblete a un equipo que se está formando.