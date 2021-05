Bomba: Destapan el jugador del Real Madrid que se quiere ir por la llegada de Mbappé; "No es feliz"

La bomba fue destapada en El Chiringuito, Edu Aguirre anunciaba que Eden Hazard no quiere seguir en el Real Madrid la próxima temporada.

El belga considera que la inminente llegada de Mbappé lo deja fuera y su prioridad sería volver al Chelsea donde triunfó antes de vestir de blanco.



"Hay un jugador del Real Madrid que quiere irse, no es un futbolista cualquiera, diría que es uno de los más importantes de la plantilla, una de las estrellas, ese crack es Eden Hazard.", comenzó diciendo el periodista.





"No es feliz, nunca se adaptó a Madrid, las lesiones no se lo permiten y la llegada de Mbappé cree que lo deja fuera. La prioridad es volver al Chelsea", dijo en exclusiva Edu Aguirre.

El futbolista de Bélgica llegó al conjunto merengue por 100 millones de euros y firmó contrato hasta 2024. Solo ha disputado 43 partidos y la mayor parte del tiempo pasó lesionado.