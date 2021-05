¿Dirigirá a Messi en Argentina? La respuesta del 'Cholo' Simeone sobre ser el DT de la albiceleste

Diego Pablo Simeone recién conquistó La Liga de España con el Atlético de Madrid y se ha ganado los elogios del mundo entero, quien le ha visto regresas a la mesa de los grandes entrenadores del fútbol de élite.



Ante ello, los cuestionamientos respecto a que si podría dirigir a la selección de Argentina se han hecho presentes, siendo el ‘Cholo’ consciente que es algo que podría pasar pronto, aunque no sabe exactamente cuando. En la albiceleste, Simeone podría chocar con Messi, jugador a quien ha visto brillar frente a su equipo en los últimos 10 años.



En una entrevista con ESPN, el estratega colchonero platicó sobre lo vivido en la temporada donde conquistó su segunda liga, si cree que el Atlético es superior al Real Madrid y Barcelona y las claves que tuvo para lograr la hazaña, la cual fue gracias en gran parte de Luis Suárez, a quien hizo mención.

Lo que dijo



Ser campeones



“Es un momento muy lindo, después de siete años volvimos a conseguir ganar, pero no es solo el objetivo que se ve, el ganar, sino todo lo que nos llevó a poder volver a repetir esto. Tiene mucho más volumen y mejora todo lo que se trabajó para llegar a este momento”.



La temporada



“La verdad que esta temporada fue dificilísima para todos. El mundo está complicado, las sociedades sufren y España no es la excepción. Nos tocó el COVID, en el camino Filomena, de los 23 futbolistas que tuvimos 21 tuvieron coronavirus y nos agarró en enero, en febrero, les pasó a todos, no solo a nosotros. Pero este club, la historia de este club está hecha a base de esfuerzo, resistencia, y que este año nos tocara salir campeón tiene más valor. Estamos acostumbrados a que casi siempre ganen los poderosos y esto nos va a generar la posibilidad de que el club siga creciendo. Recuerdo cuando llegué, en 2011, mis palabras: quiero que la gente se sienta identificada con la historia de este club. Siempre aguerrido, contragolpeador, que prevalezca el trabajo colectivo. En la despedida del Calderón me tocó hablar y la gente no sabía si me quedaba o me iba. Dije que me quedaba y decía el por qué, porque entendía que había futuro. Hay una gran gestión a partir de los resultados y nos da siempre la posibilidad de ser mejores. Antes salíamos campeón cada 25 años, luego bajamos a 18 y ahora ya estamos en siete. Nos genera alegría, hay mucho trabajo detrás de mi persona, gente que no sale, que trabaja día a día peleando y buscando”.

Atlético de Madrid conquistó su noveno título en la historia, segundo en la era Simeone y en el actual siglo. Mejor que Real Madrid y Barcelona



“Le quiero contar a la gente por qué uno dice siempre que es más difícil ser campeón en el Atleti. En Argentina están River y Boca que siempre ganan y Racing de vez en cuando. En Francia, normalmente el campeón es el PSG, este año es el Lille. En Alemania gana el Bayern. Inglaterra es más parejo de todos. Pero en La Liga están el Madrid y el Barça todos los años y para ganarles lo tenés que hacer muy bien, pero muy bien, porque son dos todos los años. ¿Sabes cuantos jugadores tenemos de siete años a hoy que volvimos a salir campeón? Uno. Cuando el año pasado que hubo una transición porque se fueron futbolistas cuyo legado comenzó a gestar lo que hoy es el club, ese legado ya estaba, los Gabi, Godín, Costa y demás”.



Luis Suárez y su rebeldía



“Imagínate un crack que sale sustituido siempre va a salir enojado, o con él porque piensa que pudo hacer más, o conmigo porque no entiende el cambio. Yo hablo mucho con él y le digo que las decisiones son tremendamente decisivas. Los analistas escribirán según suceda al final del partido, nosotros lo tenemos que hacer según va ocurriendo el partido, sin saber el final. Cuando el equipo iba ganando entendía que, con João Félix, Correa y más con Costa, había otros jugadores para correr al espacio. Lo charlamos y me encontré con un hombre. Yo había hablado ya con él cuando estaba en Liverpool, más joven por si podía venir, eligió el Barcelona, no se equivocó y la rompió. Cuando salió la opción me llamó el club y les dije, ¿es en serio? Vamos a por ello. Le llamé y le dije nosotros necesitamos ganar y tu también. Cuando la gente se encuentra con necesidades suele salir bien”.