Jugador del Real Madrid desmiente que Zidane haya comunicado su salida: "Fue una mentira descarada"

El jugador en el que Zinedine Zidane más ha depositado confianza es Toni Kroos, pilar en cada uno de sus esquemas en el Real Madrid donde lo ha ganado todo de la mano del entrenador francés.



Es por ello que el mediocampista alemán no cree en las especulaciones del que el estratega merengue ya ha comunicado al club su salida, catalogando lo dicho por los medios como “una mentira descarada”.



Kroos habló sobre cómo es ser dirigido por Zizou, con quien tuvo una temporada 2020-21 gris la cual el teutón hizo énfasis y lanzó una autocrítica mientras charlaba en su podcast Einfach mal Luppen con su hermano Félix.

Lo que dijo

Zidane y su anunció de salida a los jugadores



"No solo se dijo aquí en España, incluso se extendió a Alemania que ya había anunciado su salida al equipo. Fue una mentira descarada. Zidane y yo tenemos buena relación por lo que, sin duda, me lo hubiese contado. No puedo confirmarlo. No sé cómo acabará esto. Solo puedo decir que siempre es divertido trabajar con Zizou".



Lucharon hasta el final



"No fuimos realmente constantes esta temporada. Todos tenían sus problemas, incluidos nosotros. Y, a pesar de ello, en mi opinión, mostramos carácter esta temporada. Todas esas lesiones y el coronavirus fueron extremos para nosotros, pero no nos dimos por vencidos y lo dimos todo hasta el final, aunque no pudo ser".



Futuro del Real Madrid



"Aún quedan muchos interrogantes sobre cómo va a ser el club la próxima temporada, pero estoy seguro que el Real Madrid volverá a pelear, puedo garantizarlo. Volveremos el año que viene y lucharemos por todo. No tengo ninguna duda, eso es lo que me dice la experiencia de siete años aquí".