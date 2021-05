Benzema confiesa cómo se reconcilió con Deschamps: "En tres minutos todo volvió a la normalidad"

Karim Benzema es el hombre del mundo en momento en Europa. Su ansiado regreso a la selección de Francia tras cinco años de espera finalmente llegó y este miércoles llegó a la concentración 45 minutos antes de lo acordado, dejando en claro su compromiso con la escuadra nacional de cara la Eurocopa donde con su presencia son los máximos candidatos.



‘El Gato’ no había sido convocado por Didier Deschamps desde el escándalo de chantaje que tuvo con Matthew Valbuena en 2015, misma fecha donde cortó comunicación con el seleccionador francés, con quien solventó los problemas en un abrir y cerrar de ojos en los últimos días.



Benzema habló de cómo fue su resolución con Didier, si le quitará el ‘10’ a Mbappé y la continuidad de Zidane en Real Madrid.





Arreglo con Deschamps



“No nos habíamos visto desde mi última selección, en 2015 ... Nos vino muy bien discutir, conversar y ver que teníamos mucho que decirnos. Siempre me llevé bien con él y después de tres minutos todo volvió a la normalidad. Aunque habían pasado más de cinco años desde que no nos cruzamos”.



Su regreso a la cancha con Francia



“El primer partido contra Gales (el 2 de junio en Niza) va a ser un poco raro, ponerme la camiseta azul, escuchar el himno...”.



La temporada en Real Madrid



“¡Tuvimos 60 lesionados! En ningún momento hemos jugado con el equipo habitual. Todo el mundo ha tenido la COVID-19, incluso Zizou. Pero a pesar de eso, llegamos a las semifinales de la Champions, hicimos una buena racha, y luchamos hasta la última jornada en La Liga. Lo podíamos ganar todo y lo perdimos todo, así es el fútbol”. Karim Benzema tuvo su mejor campaña goleadora en el Real Madrid. En liga española realizó 23 anotaciones. Zidane y su continuidad

“Me da mucha confianza en el campo. Es mi entrenador, pero es como si fuera mi hermano mayor. Siempre me ha apoyado, sea bueno o no, y me ha estado mejorando constantemente cada año. No se va a ir (Zidane), ya verás. Si se va, se va ... Pero por ahora, no veo al Real Madrid sin Zizou”.



Varane, su infaltable compañero en Real Madrid



“Rafa me dijo que todo el mundo me estaba esperando, que todos estaban muy contentos. No tengo miedo por integrarme en ese vestuario”, comenta. Benzema destaca que no llega para eclipsar a nadie y que jugadores como Mbappé o Griezmann seguirán siendo las referencias. ¡Ellos ya han ganado! Saben lo que es. Yo solo vengo a traer lo que puedo hacer”.





La ‘10’ de Mbappé



“No tenía ganas de volver y decir ‘dame tu número’. De todos modos, eso es 10 + 9. ¡Ahí lo tienes, los dos números que más me gustan en uno!”.



Objetivo



“Quiero ganar un trofeo con la selección de Francia”.