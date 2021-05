Destapan la bomba de Cristiano Ronaldo: Fue ofrecido por su representante al PSG de Francia

¡Se calienta un bombazo! Cristiano Ronaldo estaría saliendo de la Juventus de Turín y podría poner rumbo a Francia para fichar por el PSG.

Según la Gazzetta dello Sport, Jorge Mendes, representante de CR7, llamó al equipo francés para ofrecerle los servicios del delantero portugués.



Ronaldo completó su tercera temporada con el PSG y durante los últimos años no pudo conseguir el objetivo por el que fue contratado, la Champions League.





Desde hace algunos días el tema de Cristiano y su mundanza vienen siendo muy tocados, por lo que su marcha no sorprendería a nadie.

El objetivo del PSG es retener a Mbappé, de no hacerlo irían con todo por el astro portugués que tiene un salario de 31 millones de euros netos al año.