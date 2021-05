Joachim Löw se pronuncia sobre la posibilidad de dirigir al Real Madrid o Barcelona

No hay duda que Joachim Löw es uno de los mejores entrenadores del mundo y muchos clubes han mostrado interés en ficharlo en su momento.

Löw tiene 61 años de edad y ya no será más técnico de la selección de Alemania tras la Eurcopa 2021 que arranca el 11 de junio. Hans-Dieter Flick será quien ocupe su lugar.

Luego de la renuncia de Zidane como técnico del Real Madrid, el nombre de Joachim Löw está sonando con fuerza. Asimismo, en Barcelona Joan Laporta anda buscando un posible sustituto para Ronald Koeman, quien aún no ha sido despedido por la directiva azulgrana, pero está en la cuerda floja.

Ante estos rumores, Joachim Löw se ha pronunciado hoy en una conferencia de prensa sobre la posibilidad de dirigir al Real Madrid o Barcelona. Fue más que claro.

"No he tenido ningún contacto con nadie personalmente. Tengo claro que no me haré cargo de un club en verano. No habrá cambio de opinión ", aseveró Löw.

Así como Löw, otro entrenador que estaba en los planes del Real Madrid era Allegri, quien también se les cayó, pues firmó con la Juventus. En el caso de Pochettino, está con el PSG por lo que son pocas opciones las que tiene Florentino Pérez.

En el Barcelona sonó el nombre de Pep Guardiola, pero ya confirmó que seguirá en el Manchester City.