La reacción de Guardiola luego de perder la final de la Champions: ''Estamos tristes...''

Pep Guardiola regresó a una final de Champions después de diez años y la perdió. El entrenador del Manchester City besó la medalla de subcampeón y asegura que pese a la dolorosa derrota, está satisfecho con el trabajo de sus jugadores y felicitó al Chelsea.

Chelsea conquista Europa por segunda vez en su historia

''Ha sido una temporada excelente, excepcional diría yo, pero estamos tristes'', empezó diciendo el técnico catalán. ''Competimos increíblemente bien, era la primera vez que llegamos aquí y felicitamos al Chelsea'', añadió.

Guardiola considera que ''el partido ha sido muy igualado'' y, pese a admitir que ''pudimos hacerlo mejor en la primera parte'', destacó que ''en la segunda no han salido del área''. El DT concluyó que ''hemos hecho un partido más que correcto. Me quedo con la tristeza, pero no hay nada que reprochar''.

Cuestionado acerca de que la Champions se le sigue resistiendo diez años después de ganarla por segunda vez con el Barça, el entrenador aseguró que ''es una competición muy difícil de ganar. Hay equipos que llevan 60 años jugándola y solo la han ganado cuatro o cinco veces. Para nosotros estar aquí es muy grande después de ganar la Premier''.

''Era nuestra primera vez aquí, competimos increíblemente bien. Debemos prepararnos para tener la oportunidad de volver a estar aquí y hacerlo más fuertes'', insistió Pep.

También recordó que su equipo ha jugado ''61 partidos de 62 posibles en la temporada'', perdiéndose únicamente la final de la FA Cup tras caer en semifinales, precisamente contra el Chelsea.

Sobre el partido, Guardiola analizó: ''Hemos tenido las ocasiones sobre todo al principio. En la segunda parte fuimos más constantes en nuestro ataque. Fuimos un poco pasivos en nuestros movimientos''.

Preguntado por la alineación inicial, sin un '9' fijo y sin un mediocentro especialista, el técnico explicó: ''Lo hice lo mejor que creí con mi alineación. Intenté elegir lo mejor para ganar el partido''.

''Hemos sufrido para romper líneas la primera parte. La segunda parte fue mucho mejor. Ante una estructura defensiva como la del Chelsea no era fácil. Sufrimos un poco con los balones largos y las segundas jugadas. En ese momento necesitas inspiración'', agregó.

Guardiola felicitó al Chelsea por su título: ''Contra ellos es difícil crear ocasiones de gol. Son un gran equipo y hemos competido''.