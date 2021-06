El mediocampista Donny van de Beek, baja de Holanda para la Eurocopa por lesión muscular

El centrocampista holandés Donny van de Beek no podrá jugar la Eurocopa (11 junio-11 julio) debido a una lesión muscular, informó este martes la Federación Holandesa de Fútbol.



"Van de Beek no podrá jugar la Eurocopa. El centrocampista sufre una lesión", señaló la federación en la red social Twitter.



El seleccionador holandés Frank de Boer no ha llamado por el momento a otro jugador para sustituir a Van De Beek, 19 veces internacional con los Oranje.



El jugador de 24 años solo comenzó como titular cuatro partidos con el Manchester United en su primera temporada tras ser fichado del Ajax por casi 50 millones de dólares.





Holanda comenzará la Eurocopa recibiendo a Ucrania en Amsterdam el domingo. Luego jugarán ante Austria y Macedonia del Norte, que completan el grupo C.



Van de Beek es la tercera baja importante de Holanda, tras el defensa del Liverpool Virgil van Dijk (grave lesión de rodilla) y su arquero titular Jasper Cillessen (Valencia), positivo al Covid-19.