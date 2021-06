Fichajes Europa: El francés Jules Koundé prefiere al Real Madrid antes que al Barcelona

Jules Koundé está ahora mismo concentrado con la Selección de Francia preparándose para encarar la Eurocopa 2021 con la nación gala. El defensor central, a pesar de ello, sigue pensando en su futuro, mismo que estaría lejos de Sevilla.

VER MÁS: Haaland se le escapa al Real Madrid; Chelsea ofreció 200 millones de dólares

Sus cosas se las llevará del Sánchez Pizjuán siempre y cuando haya un club listo y de acuerdo a pagar los 70 millones de euros que solicitará el Sevilla.

Y es que el defensa de 22 años ya ha elegido destinos en todo caso abandone Andalucía, según The Athletic. Quiere un equipo que dispute Champions y por eso prefiere a Real Madrid, Chelsea o Manchester United.



Otros, como el Arsenal, han preguntado también por él. Pero los gunners no jugarán la próxima temporada competición europea, lo que les deja fuera de las preferencias de Jules Koundé. El Barcelona ofrecería más jugadores que cash, y eso no va a convencer a Monchi. Para reconstruir la defensa sevillista hará falta sobre todo dinero.





"Estoy ahora mismo en un gran club, pero, evidentemente, me gustaría evolucionar en un equipo más grande. Veremos que es lo que nos depara el futuro, pero es algo que está en mi cabeza", aseguró el propio Koundé hace apenas unos días, cuando concedió una entrevista a Telefoot.



De momento, la única propuesta formal que se ha presentado por Jules es la del Manchester City en 2020. Los citizens ofrecieron unos 55 millones de euros que no fueron aceptados por el Sevilla.