Giroud hace enardecer a Mbappé y éste ya estaba preparando una conferencia para hablar

El diario ‘L’Equipe’ ha revelado este jueves que Kylian Mbappé estuvo a punto de convocar una rueda de prensa para responder a Olivier Giroud después de que el delantero se quejara el pasado martes, tras marcarle dos goles a Bulgaria, de que algunos compañeros no le pasaran balones.

En las declaraciones Giroud lo hizo aludiendo entre ellos al jugador del PSG. Esa comparecencia de Kylian Mbappé al final no logró realizarse ya que fue frenada por el técnico galo Didier Deschamps, que quiere que sus futbolistas se centren en la Eurocopa.



“Dicen que soy discreto, pero es porque a veces pido los balones y no me llegan. Después, intento hacer todas las llamadas posibles a mis compañeros, e intentar aportar soluciones en el área. Con dos buenas asistencias de Ben Yedder y Pavard, pude terminar bien el partido, pero podríamos haber marcado más goles si hubiéramos sido más eficientes. Estoy muy feliz de poder haber ayudado al equipo, no estoy amargado”, dijo después del juego Francia-Bulgaria.





El seleccionador, Didier Deschamps, le respondió: “Si los balones llegaran siempre a los que piden la pelota… Es siempre lo mismo. Puede que sea verdad lo que dice Giroud. En algunas situaciones, es el pase el que no llega. No debemos estigmatizar a Kylian ni a nadie. Olivier no tiene el mismo perfil que Mbappé. Tiene una posición pivotante más axial, y en la primera parte con Benzema los tres podían cambiar de posición e intercambiar zonas. Depende de los jugadores elegir”.

Lo cierto de todo y de acuerdo a lo mencionado por este medio francés es que el crack del PSG, Kylian Mbappé, estaba enardecido con su compañero de selección, el goleador Olivier Giroud, quien siempre responde con goles a sus criticados llamados.