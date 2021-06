Xavi lo deja claro: ''Estoy en el mercado y preparado, pero el Barcelona todavía no me ha llamado''

Xavi Hernández está feliz en Qatar, pero aclaró nuevamente que su ilusión más grande es entrenar al FC Barcelona en cualquier momento. El español se siente preparado para cambiar de aires y asumir tal reto, aunque asegura que nadie del club azulgrana lo ha contactado desde haces meses.

Así era el Barcelona que tenía planificado Xavi Hernández

Barcelona

''En el mercado estoy siempre. Soy entrenador desde hace dos años y tengo muy buena relación con Laporta. Él decide, no he podido hablar con él. Han decidido seguir con Koeman y le deseo todo lo mejor. Lo que haya decidido, imagino que será lo mejor para el club. Siempre estoy pendiente de lo que hace el Barça, soy muy culé, pero en estos tres o cuatro meses no he tenido contacto con nadie de la Junta''.

Dirigir al Barça

''No sé cuándo llegará ese momento. Estoy en el mercado, pero no tengo prisa. Es un sueño y una ilusión. No me imaginaba tener dos ofertas para volver y llegaron. Intento estar preparado para cuando llegue el Barça u otro club''.

Elecciones

''No me desmarqué de nadie porque no me marqué con nadie. Soy un activo del barcelonismo, pero tengo muy buena relación con Víctor Font y con Laporta. Siempre dije que no sería activo en las elecciones. No creo que me haya penalizado un posicionamiento porque no me posicioné''.

Las críticas

''Me siento preparado, aunque entiendo que se diga que no lo estoy. Pero sí lo estoy. Conozco el club y el entorno. Pero Koeman tiene todo el derecho a continuar. No me ha dolido que se me cuestionara. También se criticó a Zidane o Guardiola cuando comenzaron. Pero yo ya he comenzado, no entreno a niños. Entreno a profesionales. Hay mucho prejuicio''.

Vestuario azulgrana

''Hablo con Jordi, Busi, Sergi Roberto, Leo... hablamos, pero no hemos hablado directamente de esto. Hay un entrenador que se llama Ronald Koeman. Le respeto''.

Futuro de Messi

''Creo que continuará, pero es su palabra y su decisión. Se ha ganado el derecho a decidir, es el mejor jugador de la historia del Barça. Espero, como culé, que siga''.

Entrenar a Messi

''A qué entrenador no le gustaría entrenar a Messi. Está bien físicamente y todavía es el mejor. Te marca la diferencia en 0,1 segundos. Sería un privilegio enorme''.

Víctor Font

''Tengo relación de amistad, como con Laporta. Tenía un proyecto a largo plazo. Sabía que no me iba a postular por ninguna candidatura''.

España, favorita para la Euro

''Veo a la selección muy competitiva. Luis Enrique tiene las ideas muy claras. No sé si favorita, pero es una de las más preparadas. Las favoritas son Portugal, Francia... las últimas ganadoras porque tienen ese gen competitivo y ganador. Y Alemania... España es candidata, pero no es una de las favoritas''.

Baja de Sergio Ramos

''El debate estará hasta que España llegue a la final. Esto es España y su entorno periodístico. Es un futbolista extraordinario. Su capacidad de liderazgo es incuestionable, pero Luis tiene como prioridad el aspecto físico y Sergio apenas ha competido. Pero entiendo que haya debate. Es una baja importantísima''.

Qatar

''No descarto nada. Estoy bien en Doha, es una buena experiencia. Aquí no se sigue, pero es un fútbol muy competitivo. Mi idea no es el Barça B, no se me caerían los anillos por entrenar en clubes formativos, pero quiero entrenar al máximo nivel. Nuestro nivel está entre Segunda y Primera''.

Premier League

''Por qué no. Todo el mundo habla bien. Incluso hay más respeto por los profesionales''.