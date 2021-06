''Florentino me dijo: '¿lesionas a Hazard y dices que encantado?'. Me sorprendió mucho''

Hazard venía de consagrarse en la Europa League con el Chelsea cuando el Real Madrid desembolsó más de 100 millones de euros para incorporarlo a sus filas y parecía que el relevo de Cristiano Ronaldo por fin había llegado.

Aseguran que Hazard es más jugador para el FC Barcelona

Sin embargo, fue un 26 de noviembre de 2019 cuando el extremo belga sufría su primera gran lesión como jugador blanco. Durante un duelo de Champions contra el PSG, Eden estaba completando una buena actuación cuando su compatriota Meunier le hizo una fuerte entrada que lo obligó a salir del campo.

A casi dos años después de aquel incidente, el ahora defensor del Borussia Dortmund recueda cómo fue la jugada y reveló una anécdota que tuvo con Florentino Pérez cuando finalizó el encuentro en el Santiago Bernabéu.

''Después del partido estoy en el pasillo y llega Florentino, le estrecho la mano, le digo 'encantado', y me responde: '¿Encantado? Te das cuenta que has lesionado a Hazard y me dices encantado?'', explica Meunier, reconociendo que le sorprendió mucho la reacción del presidente, quien le replicó: ''Sí, sí, le has lesionado tú''.

Sobre la acción en concreto en la que Hazard lo dribló tras un control orientado en la banda izquierda, el lateral la explica. ''Es una acción del fútbol, un duelo como cualquier otro. Fue un duelo en el que yo meto la pierna y él también su tobillo queda bloqueado'', dijo para RTBF Sport.

Aquel golpe que recibió el 'Duque' fue el 'principio del fin' en su mejor momento con la elástica merengue y desde entonces comenzó un calvario de lesiones del que no ha conseguido salir.