De no creer: Estafó a cuatro clubes haciéndose pasar por futbolista y de esta forma fue arrestado

Es de esas historias de no creer... Bernio Jordan Enzo Verhagen, un holandés de 27 años, fue arrestado en Santa Marta, Colombia, después de un intento de estafa a unas trabajadoras sexuales que le estaban cobrando por sus servicios.

El europeo les aseguró que era un futbolista conocido en Europa y que, al no andar dinero colombiano, no les podía pagar en efectivo. Las mujeres no le creyeron y le exigieron su pago inmediato y después de no hacerlo, las damas lo denunciaron.



La sorpresa de todo fue después, cuando la policía de Colombia descubrió que el extranjero no era futbolista, mucho menos reconocido y que contaba con un amplio historial estafando a las personas, ya que se hacía pasar por deportista 'famoso' y a la hora de pagar hoteles, fiestas, comidas y otros servicios, Enzo Verhagen decía que pagaría de manera online.

El holandés les decía que el pago de lo disfrutado durante los fines de semana se haría efectiva "el lunes próximo" mediante una transferencia bancaria, cosas que nunca llegaban y por lo que enfrentará cargos.



Su 'modus operandi' era decir que no andaba efectivo pero que por medio de transferencias bancarias haría los pagos y así gozar de una buena vida gratis. Bernio Verhagen fue defendido por varios turistas en El Rodadero. Trató de estafar a también a los dueños de varios apartamentos y al propietario de un yate en la capital del Magdalena. Días antes, sí logró su cometido en Cartagena.





Bernio Jordan Enzo Verhagen nació en Surinam, tiene nacionalidad holandesa y sí jugó fútbol en clubes poco conocidos. Inició en FC Dinamo-Auto, luego pasó a Cape Town City FC, club donde no debutó. Pasó por el Audax Italiano de Chile, pero salió en extrañas condiciones, asegurando racismo por parte de la institución.



También, para agregarle algo más al estafador, en Holanda se investigó que los documentos que portaba eran falsos y no pertenecía a ninguna agencia de futbolistas, como él lo aseguraba.