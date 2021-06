Laporta lo confirma: los fichajes que todavía faltan en el Barcelona, el que se les escapó y aviso a la plantilla

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, concedió su primera entrevista al diario La Vanguardia y aseguró que la situación económica del club es delicada. Pese a ello, el mandatario asegura que vendrán más fichajes, habló sobre Koeman y avisó a la plantilla por el tema de salarios.

La Asamblea de este domingo

''El club está peor de lo que me esperaba, y eso que ya me lo esperaba en una situación complicada. Hay cosas que se tendrán que explicar, y no descarto ninguna acción. Se explicará todo porque si no seríamos cómplices; siempre aparecen los mismos en los contratos''.

Firmes desde su llegada

''Hemos llegado con fuerza y se está notando. Ahora mandamos yo y mi junta y hacía un tiempo que no mandaba nadie. Nos hemos encontrado con una plantilla de salarios desfasados y habrá que hacer malabarismos''.

Más refuerzos

''Habrá 3 o 4 fichajes más. Vamos a hacer un equipo muy competitivo. Ya lo estamos viendo con las incorporaciones de Eric García, Agüero, Emerson, Memphis y de otros jugadores que están a punto. La semana pasada se nos escapó uno (Wijnaldum al PSG). Hay clubes Estado que pueden tener a cualquier jugador. Es una cuestión que habrá que analizar''.

Sobre Koeman

''Después de hablar tres veces con él vi que podíamos trabajar juntos, colaborar y coincidir en muchas cosas más que en las que podíamos divergir. Estoy contento. Me hubiera gustado que esto no hubiera pasado en incluso se lo dije. No me gusta sufrir ni hacer sufrir y quizás Ronald durante un periodo estaba intranquilo, incómodo, y yo también''.

Las dudas sobre el DT vinieron tras perder LaLiga

''Estaba decepcionado porque la veía ganada. Le dije que no entendía porqué habíamos perdido. Este proceso creo que ha sido bueno para mi relación con Koeman, creo que es importante que el presidente tenga una buena relación con el entrenador''.

Su relación con Koeman

''Lo arreglamos antes de que se fuera de vacaciones. Tiene confianza en la directiva, en el presidente, es una gran persona, tozudo (risas), pero gran persona''.

Comodín Jordi Cruyff

''Es una persona multifuncional. Puede estar tanto en el departamento de scouting, como ayudando a la secretaria técnica, como nos puede ayudar conversando con el entrenador. Son amigos, hablan el mismo idioma y saben de fútbol mucho más que nosotros''.