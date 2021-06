Culpó a Alaba: Florentino Pérez da su versión y deja mal parado a Sergio Ramos luego de su salida del Real Madrid

Sergio Ramos se marchó del Real Madrid y ahora busca equipo, antes de eso en su conferencia de prensa aseguró que el club le había informado que la oferta por el había caducado y por eso tenía que irse.

Josep Pedrerol, periodista español de El Chiringuito, reveló las palabras y versión de Florentino Pérez en la última reunión que tuvieron antes de decidir su marcha definitiva.



"La velada se hizo el viernes 11 de junio, Sergio Ramos y Florentino Pérez se reúnen a petición del capitán, quien llega acompañado de su abogado Julio Senn, el presidente le habla claro: "¿De qué quieres que hablemos? si tu dijiste que no a mi oferta hace cuatro meses, tú me dijiste que no y me dijiste planifica sin mí", y lo sentencia con esta frase: "Has pensado en todo este tiempo que estábamos negociando y no estaba negociando, te ofrecí un año con el 10% menos por es lo que podía ofrecerte", algo que deja mal parado a Sergio Ramos", comienza asegurando.

Y sigue la reunión: "Le dice Ramos a Florentino, es que ya tenías fichado a Alaba", y le dice: "No, teníamos un principio de acuerdo y teníamos que darle el sí, que se le da, cuando tú dices que no". En ese momento el capitán ya se ve fuera y le traslada la última propuesta, "Florentino nunca en voz de Ramos, ahora si acepto un año menos el 10%".



Luego de 30 minutos de reunión Sergio Ramos se marchó sabiendo ya que no seguiría más en el Real Madrid y así sucedió todo.